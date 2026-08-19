Diputados aprobó que San Juan gestione rutas nacionales por 20 años.

Qué rutas estarán bajo gestión provincial

El acuerdo contempla distintos tramos de las rutas nacionales 40, 20, 149, 150 y 153, además de intervenciones en el nudo vial de las rutas 40 y A014.

Entre los corredores considerados estratégicos se encuentra la Ruta Nacional 40, especialmente el tramo norte, por su importancia para la conectividad, el desarrollo productivo y la actividad minera. También se incluyen corredores que vinculan distintos departamentos y zonas productivas y turísticas de la provincia.

El esquema permitirá que el Gobierno provincial avance con proyectos, licitaciones, ejecución de obras y posteriormente con las tareas de conservación y mantenimiento, utilizando recursos propios. Una vez finalizadas, las obras ejecutadas pasarán a formar parte del patrimonio de Vialidad Nacional.

Una delegación por 20 años

Uno de los principales puntos del convenio es su vigencia de 20 años. Durante ese período, San Juan tendrá la responsabilidad de financiar las tareas necesarias para mantener y mejorar los tramos incluidos en el acuerdo.

La titularidad de las rutas, sin embargo, no pasa a la Provincia: los corredores mantienen su carácter de rutas nacionales y continúan bajo jurisdicción nacional. Lo que se delega es la gestión y ejecución de determinadas tareas y obras.