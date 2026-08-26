El conductor ebrio que atropelló y mató a una mujer, frente al juez este lunes

Uno de los principales elementos incorporados al expediente es el resultado del control de alcoholemia realizado después del choque. Maza registró 1,37 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el máximo permitido para conducir.

De acuerdo con lo informado por el fiscal Francisco Nicolía, la Fiscalía Delitos Especiales analiza el caso contemplando, entre otros aspectos, el resultado positivo de alcoholemia y la existencia de más de una víctima.

El funcionario también confirmó que el conductor permanece en libertad y que hasta el momento colaboró con la investigación y no habría obstaculizado las medidas judiciales.

Según pudo conocer sanjuan8 a través de fuentes vinculadas al expediente, Maza habría manifestado que perdió el control de la camioneta porque se quedó sin frenos. El hombre habría explicado que estaba probando la Amarok después de retirarla de un taller mecánico donde trabaja.

Esa versión forma parte de los elementos que deberán ser contrastados con las pericias y el resto de las pruebas reunidas por la Fiscalía. En ese sentido, será clave establecer las condiciones mecánicas del vehículo y reconstruir con precisión la secuencia previa al impacto.

El siniestro ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 18:30. Maza circulaba por José María Paz cuando, al llegar a la esquina con Rivadavia, perdió el dominio de la camioneta.

La Amarok se desplazó hacia el sector de la banquina y terminó embistiendo a Carrizo y Alaniz, quienes se encontraban allí esperando el colectivo.

Después del impacto contra los peatones, el vehículo continuó su recorrido, subió a la vereda y terminó chocando contra un árbol.

Las cámaras de seguridad de la zona también forman parte de la investigación. Según indicó el fiscal Nicolía, esas imágenes permitieron descartar preliminarmente la intervención de otro vehículo en el siniestro.

Ahora, la Fiscalía aguarda completar distintos informes, entre ellos el resultado de la autopsia y documentación médica vinculada al sobreviviente. Con esos elementos, expondrá ante la jueza de Garantías la acusación y las medidas que considera necesarias para que la investigación avance.

La audiencia será el primer momento procesal en el que la Justicia deberá analizar formalmente la imputación contra Maza. Hasta entonces, su responsabilidad penal no está determinada y deberá ser establecida durante el proceso judicial.