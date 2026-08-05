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Rige alerta amarilla por viento Zonda en Calingasta e Iglesia

El alerta está previsto para la madrugada del jueves 6. Se esperan ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

La Dirección de Protección Civil informó que rige una alerta amarilla por viento Zonda para la noche de este miércoles 5 de agosto y la madrugada del jueves 6, afectando a los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia.

De acuerdo con el pronóstico, el área será afectada por viento Zonda con velocidades que oscilarán entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h en forma puntual.

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Las autoridades advirtieron que este fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, factores que incrementan el riesgo de incendios y complicaciones para la circulación.

Recomendaciones para prevenir riesgos

Ante el pronóstico de vientos intensos, Protección Civil y la empresa distribuidora de energía Naturgy difundieron una serie de recomendaciones para la población:

  • Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.
  • Evitar salir de los hogares si no es necesario.
  • Mantener desconectados los artefactos eléctricos que no estén en uso.
  • No manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores que pudieran resultar afectados por el temporal.
  • Evitar encender fuego en espacios abiertos.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier situación de urgencia o emergencia, los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas al 0800-666-3637.

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