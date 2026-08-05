Rige alerta amarilla por viento Zonda en Calingasta e Iglesia

La Dirección de Protección Civil informó que rige una alerta amarilla por viento Zonda para la noche de este miércoles 5 de agosto y la madrugada del jueves 6, afectando a los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia.

De acuerdo con el pronóstico, el área será afectada por viento Zonda con velocidades que oscilarán entre 30 y 45 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h en forma puntual.