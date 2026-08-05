"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > centros de salud

Nueve centros de salud de San Juan fueron distinguidos por su calidad de atención

Los centros de salud de la provincia obtuvieron la acreditación del Ministerio de Salud de la Nación tras superar un proceso de autoevaluación en gestión, seguridad del paciente y organización institucional.

El Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan, mediante la Secretaría Técnica, el Departamento de Medicina Sanitaria y la División Atención Primaria de la Salud, informó que nueve Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) recibieron el reconocimiento nacional como "Establecimientos de Salud Comprometidos con la Calidad".

La distinción se otorgó en el marco de la Herramienta de Autoevaluación de Buenas Prácticas para la Mejora de la Calidad en los Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención. Se trata de una iniciativa articulada entre el Ministerio de Salud provincial, la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, la Dirección Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria, y el Programa Sumar+.

Las dimensiones evaluadas

Te puede interesar...

Para alcanzar esta acreditación, los equipos de los centros de salud atravesaron un proceso de revisión y sistematización de procedimientos respaldado en cuatro ejes clave:

  • Organización institucional

  • Gestión de recursos humanos

  • Gestión de la calidad

  • Seguridad del paciente

Las labores incluyeron la actualización de protocolos, la mejora de registros institucionales y la optimización de procesos para garantizar prestaciones más seguras y organizadas.

Los 9 CAPS reconocidos

Los establecimientos distinguidos por el cumplimiento de los estándares nacionales son:

  • CAPS Grillo (Santa Lucía)

  • CAPS Báez Laspiur (Chimbas)

  • CAPS Ramón Carrillo (Chimbas)

  • CAPS Municipal (Pocito)

  • CAPS Chubut (Pocito)

  • CAPS Roberto Conturso (Lote 53)

  • CAPS Lote Hogar N°3

  • CAPS Arnoldo Janssen

  • CAPS Las Tapias

Este logro reafirma el trabajo sostenido de los profesionales y agentes de salud locales, consolidando el avance de la Atención Primaria en la provincia.

Temas

Te puede interesar