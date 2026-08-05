Nueve centros de salud de San Juan fueron distinguidos por su calidad de atención

Para alcanzar esta acreditación, los equipos de los centros de salud atravesaron un proceso de revisión y sistematización de procedimientos respaldado en cuatro ejes clave:

Organización institucional

Gestión de recursos humanos

Gestión de la calidad

Seguridad del paciente

Las labores incluyeron la actualización de protocolos, la mejora de registros institucionales y la optimización de procesos para garantizar prestaciones más seguras y organizadas.

Los 9 CAPS reconocidos

Los establecimientos distinguidos por el cumplimiento de los estándares nacionales son:

CAPS Grillo (Santa Lucía)

CAPS Báez Laspiur (Chimbas)

CAPS Ramón Carrillo (Chimbas)

CAPS Municipal (Pocito)

CAPS Chubut (Pocito)

CAPS Roberto Conturso (Lote 53)

CAPS Lote Hogar N°3

CAPS Arnoldo Janssen

CAPS Las Tapias

Este logro reafirma el trabajo sostenido de los profesionales y agentes de salud locales, consolidando el avance de la Atención Primaria en la provincia.