El Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan, mediante la Secretaría Técnica, el Departamento de Medicina Sanitaria y la División Atención Primaria de la Salud, informó que nueve Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) recibieron el reconocimiento nacional como "Establecimientos de Salud Comprometidos con la Calidad".
Nueve centros de salud de San Juan fueron distinguidos por su calidad de atención
Los centros de salud de la provincia obtuvieron la acreditación del Ministerio de Salud de la Nación tras superar un proceso de autoevaluación en gestión, seguridad del paciente y organización institucional.