Los puntos claves del acuerdo histórico entre el Gobierno de San Juan y Vicuañ

En lo que fue calificado como un “hito histórico” para el desarrollo productivo y minero local, el Gobierno provincial anunció la firma de un trascendental acuerdo con la empresa minera Vicuña Argentina. El convenio establece que la firma realizará un aporte económico anticipado de 250 millones de dólares, los cuales ingresarán a las arcas provinciales antes de que el proyecto comience a producir.