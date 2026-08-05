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Los puntos claves del acuerdo histórico entre el Gobierno de San Juan y Vicuañ

El convenio establece que la firma realizará un aporte económico anticipado de 250 millones de dólares, los cuales ingresarán a las arcas provinciales antes de que el proyecto comience a producir.

En lo que fue calificado como un “hito histórico” para el desarrollo productivo y minero local, el Gobierno provincial anunció la firma de un trascendental acuerdo con la empresa minera Vicuña Argentina. El convenio establece que la firma realizará un aporte económico anticipado de 250 millones de dólares, los cuales ingresarán a las arcas provinciales antes de que el proyecto comience a producir.

Los puntos destacados:

  • Aporte histórico por USD 250 millones: La empresa Vicuña Argentina realizará un desembolso directo de 250 millones de dólares antes de empezar a producir. Es un compromiso firmado, fijo, no reembolsable y no compensable.

  • Destino de los fondos: Los recursos se adelantarán a las regalías mineras y se utilizarán para obras viales, hídricas y de saneamiento, impulsando sectores como el agroindustrial, turístico y productivo.

  • Resolución de conflicto administrativo: El acuerdo pone fin a un reclamo administrativo sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) pendiente desde 2022.

  • Esquema económico y tributario:

    • Contribución adicional (1.5%): Aporte sobre el valor bruto de facturación destinado a un nuevo fideicomiso de infraestructura pública.

    • Regalías (3%): Se fija un 3% sobre el valor bruto de facturación desde el inicio de la explotación.

  • Obras con fondos propios de la empresa: Vicuña asumirá con financiamiento propio la construcción de la línea eléctrica y el corredor vial norte (tramo Agua Negra - proyecto minero).

  • Control y transparencia estatal: El Estado Provincial administrará, auditará y ejecutará los fondos mediante licitación pública para asegurar la trazabilidad.

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  • Negociación e impacto legislativo: El proceso llevó un año y medio de reuniones internacionales (PDAC Toronto, Nueva York, Chile, entre otros) con accionistas (Lundin y BHP). El proyecto se enviará a la Cámara de Diputados de San Juan para su ratificación por ley.

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