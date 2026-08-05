"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Gran Hermano

Una jugada cambia todo en la casa de Gran Hermano

Santiago del Moro volvió a generar expectativa en Gran Hermano a través de sus redes sociales: en una historia de Instagram musicalizada con "Bang Bang" de Nancy Sinatra y anunció una fulminada.

Santiago del Moro volvió a generar expectativa en Gran Hermano a través de sus redes sociales: en una historia de Instagram musicalizada con "Bang Bang" de Nancy Sinatra, el conductor confirmó que hubo una nueva fulminada dentro de la casa, sin revelar todavía la identidad de la jugadora afectada. El mensaje, breve y cargado de suspenso, apenas dejó entrever la palabra "FULMINADA" sobre un fondo rojo, un clásico recurso del ciclo para instalar el misterio antes de la gala.

En paralelo, ya circulan las primeras versiones sobre quién habría ejecutado la jugada. Según trascendió entre los seguidores del reality, todo apunta a que habría sido Yipio quien utilizó ese recurso, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de parte de la producción ni del conductor. La fulminante es, históricamente, una de las herramientas más determinantes del juego: quien la recibe queda directamente en placa, sin posibilidad de salvarse en instancias posteriores, lo que suele reconfigurar por completo las estrategias del resto de la casa.

La incógnita se develará esta noche, en la gala de Gran Hermano programada para las 22:30 horas, tal como lo adelantó el propio Del Moro en la misma publicación. Recién ahí se conocerá con certeza tanto la identidad de la jugadora fulminada como quién tomó la decisión de usar esa carta, en una edición que no deja de sumar giros inesperados semana tras semana.

Te puede interesar...

La gala del martes de Gran Hermano, en la que Yipio se quedó con la prueba del líder y consiguió importantes beneficios para la próxima gala, registró un promedio de 12,1 puntos de rating —con picos de más de 12 puntos—, consolidándose como lo más visto de la televisión abierta pese a bajar algunas décimas respecto de la emisión anterior, la de la escandalosa eliminación de Campanita, quien había protagonizado un tenso momento al negarse a abandonar la casa tras perder el mano a mano frente a Solange Abraham.

Temas

Te puede interesar