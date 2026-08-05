Santiago del Moro volvió a generar expectativa en Gran Hermano a través de sus redes sociales: en una historia de Instagram musicalizada con "Bang Bang" de Nancy Sinatra, el conductor confirmó que hubo una nueva fulminada dentro de la casa, sin revelar todavía la identidad de la jugadora afectada. El mensaje, breve y cargado de suspenso, apenas dejó entrever la palabra "FULMINADA" sobre un fondo rojo, un clásico recurso del ciclo para instalar el misterio antes de la gala.
Una jugada cambia todo en la casa de Gran Hermano
Santiago del Moro volvió a generar expectativa en Gran Hermano a través de sus redes sociales: en una historia de Instagram musicalizada con "Bang Bang" de Nancy Sinatra y anunció una fulminada.