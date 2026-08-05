Una jugada cambia todo en la casa de Gran Hermano

En paralelo, ya circulan las primeras versiones sobre quién habría ejecutado la jugada. Según trascendió entre los seguidores del reality, todo apunta a que habría sido Yipio quien utilizó ese recurso, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de parte de la producción ni del conductor. La fulminante es, históricamente, una de las herramientas más determinantes del juego: quien la recibe queda directamente en placa, sin posibilidad de salvarse en instancias posteriores, lo que suele reconfigurar por completo las estrategias del resto de la casa.

La incógnita se develará esta noche, en la gala de Gran Hermano programada para las 22:30 horas, tal como lo adelantó el propio Del Moro en la misma publicación. Recién ahí se conocerá con certeza tanto la identidad de la jugadora fulminada como quién tomó la decisión de usar esa carta, en una edición que no deja de sumar giros inesperados semana tras semana.