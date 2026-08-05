La incómoda reacción de Nicole Neumann al hablar sobre la polémica que rodea a Facundo Moyano: "No..."

En su salida tras la declaración frente a la Justicia, los medios le consultaron si quería aclarar algo tras lo sucedido y él fue tajante: "Está todo aclarado". Posteriormente a esto, se subió a un vehículo y se fue del lugar.

La declaración de Nicole Neumann tras la polémica que rodea a Facundo Moyano

"Algo vi, pero no es para nada tema mío", sentenció la modelo frente a los micrófonos. Uno de los cronistas le preguntó si vivió una experiencia parecida y ella siguió respondiendo de forma cortante: "No, nada, nada y no tengo nada para decir de nada", evitando contestar la consulta.

Mientras la investigación sigue su curso, Facundo Moyano no podrá acercarse a un radio menor de 300 metros de la joven ni establecer ningún tipo de contacto y deberá fijar un domicilio legal y presentarse ante cada citación formal que requieran la Fiscalía y el Juzgado interviniente.