Facundo Moyano se encuentra pasando un momento muy polémico luego de que fue detenido tras un confuso episodio con una joven en su departamento. El hijo de Hugo Moyano fue liberado tras declarar en la causa que lo tiene como imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
La incómoda reacción de Nicole Neumann al hablar sobre la polémica que rodea a Facundo Moyano: "No..."
Los periodistas fueron a buscar la palabra de Nicole Neumann en medio del escándalo que tiene a su ex como protagonista.