Adorni habló sobre su futuro político: ''No cierro ninguna puerta''

“A priori la respuesta es no, pero no hay que olvidarse que fui a hacerle una nota al presidente electo y salí de la nota siendo vocero", recordó. Y agregó: "Entonces hacer futurología en este plano es muy complejo porque yo me sumé a un proyecto, no me sumé a un cargo”.

El legislador del partido libertario deberá asumir el 10 de diciembre luego de haberse impuesto en los comicios porteños con el 30,13% de los votos (487.909). En segundo lugar, quedó el candidato peronista Leandro Santoro, con el 27,35% (442.802) de las voluntades, y en tercer lugar, la diputada Silvia Lospennato (PRO), con el 15,93% (257.861).

“¿Qué voy a hacer yo dentro de dos meses, un año, diez años? No lo sé", confesó en diálogo con el medio. Luego, amplió: "Si la historia me pone en algún otro lugar, lo voy a hacer bajo la misma línea de siempre. En 20 años quiero vivir en un país normal, con futuro, donde mis hijos sean felices y quienes me rodean tengan expectativa en el futuro”.

Asimismo, aseguró: “Nosotros no nos sumamos a una estructura de poder, nos sumamos a una idea de libertad que estamos aplicando cada uno desde su rinconcito y desde su escritorio. Eso va a ser así, siempre, y el día que no queramos hacerlo más o nos cansemos, o pensemos que no podemos aportar más nada, nos vamos a ir a nuestras casas”.

Por último, el vocero ejemplificó esa idea: “Cuando el Presidente me diga: ´Manuel, hoy no podés aportar más nada al camino que estamos haciendo’, me voy a ir feliz a mi casa y volveré a hacer la radio que amo y volveré a mis programas de streaming y a tener otra vida en otro ámbito”, concluyó.