Patrimonio, criptomonedas y dudas: la polémica que rodea a Adorni

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En la misma línea, la senadora libertaria Patricia Bullrich tomó distancia de la postura oficial y calificó la situación como una "omisión ética", al considerar que los funcionarios tienen la obligación de informar correctamente su patrimonio.

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Las inconsistencias que generaron la polémica

La controversia se profundizó luego de que Adorni reconociera haber omitido durante años parte de sus ahorros y ganancias vinculadas a inversiones en criptomonedas. Según explicó, el error se arrastró en sucesivas declaraciones juradas y aseguró que regularizará la situación ante los organismos correspondientes.

Embed - EPICA on Instagram: "El video que complica la versión de Adorni sobre sus inversiones El relato de Manuel Adorni sobre su incursión en el universo de las criptomonedas con inversiones estratégicas de alrededor de 200 mil dólares a partir de 2014 suma nuevas contradicciones tras la aparición de videos del 2020 y de 2022." View this post on Instagram

Sin embargo, la oposición cuestiona que el funcionario había sostenido meses atrás, ante la Cámara de Diputados, que su patrimonio estaba correctamente informado y que "nunca existió ocultación alguna".

Embed - El Bonaerense on Instagram: " Contradicción de Adorni: el video que pone en duda el relato del funcionario sobre sus inversiones en Bitcoin El video de 2020 expone las declaraciones del vocero, quien había dicho que su experiencia con las criptomonedas databan de 2013. Por este y más contenidos ingresá a elbonaerense.news" View this post on Instagram

A esto se sumó la difusión de un video de 2020 en el que Adorni relataba una versión diferente sobre sus primeros pasos en el mercado de bitcoin. Mientras recientemente aseguró que comenzó a invertir entre 2013 y 2014, en aquella exposición ubicó su acercamiento a la criptomoneda varios años después, lo que abrió nuevos interrogantes sobre la cronología de las inversiones declaradas.

Qué busca la oposición

Entre los proyectos presentados figura un pedido de interpelación impulsado por diputados de Provincias Unidas, quienes sostienen que un funcionario público tiene la obligación de informar con precisión su patrimonio y que las inconsistencias detectadas deben ser aclaradas ante el Congreso.

Para avanzar, la oposición deberá reunir los votos necesarios para habilitar el debate en el recinto y posteriormente conseguir el respaldo suficiente para que las iniciativas sean tratadas en comisión.

En medio de la polémica, Adorni realizó un mea culpa y admitió errores en la confección de sus declaraciones juradas. "Cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, con multas e intereses si corresponde", afirmó el funcionario al referirse a la situación.

Embed - El detalle de las criptomonedas en las que habría invertido Manuel Adorni

Mientras tanto, confirmó que concurrirá al Senado durante julio para presentar su informe de gestión, en un contexto de creciente presión política y con nuevos pedidos de explicaciones sobre su patrimonio.