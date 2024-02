Adorni: "El Gobierno confía en la aprobación de la ley de "Bases"

Adorni destacó que la iniciativa, que incluye reformas económicas y políticas, es para el Gobierno "otro paso" en el camino de su gestión, por lo que desestimó, ante una consulta de la prensa, que se encuentre bajo análisis el retiro del proyecto si continúan introduciéndose modificaciones en el texto original.

"Consideramos que el tratamiento legislativo camina por los andenes normales. No está dentro de las posibilidades que se barajan" la de retirar el proyecto, respondió.

El vocero presidencial, en tanto, responsabilizó de los incidentes ocurridos fuera del Congreso nacional, mientras la Cámara de Diputados debatía la ley "Bases", a "los incivilizados de siempre alentados por dirigentes de izquierda".

"Hemos visto imágenes lamentables, (a) los incivilizados de siempre alimentados por dirigentes de izquierda. Entendemos que estas imágenes no reflejan otra cosa que la desesperación de gente que está desconcertada por el camino que está tomando la Argentina", señaló.

Adorni también pidió "terminar" con lo que llamó una "cultura de odiar a la policía, tal como pregona un sector de la izquierda", y dijo que el presidente Milei "está con" cada uno de los agentes de las fuerzas de seguridad.

Esta mañana fueron liberadas cuatro mujeres que habían sido detenidas anoche, en el marco de los incidentes registrados entre manifestantes y efectivos en inmediaciones del Congreso.

Al respecto, la Unión Cívica Radical (UCR), partido en el que milita una de las mujeres arrestadas, advirtió sobre un "peligroso avance represivo".

Consultado acerca de la presencia en el Congreso, durante la primera jornada de debate en Diputados, de Leonardo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha investigada judicialmente en la causa abierta por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022, Adorni dijo que fue "echado en el momento que se vio que estaba allí", pero afirmó que se trata de "un tema estrictamente del Poder Legislativo".

La presencia de Sosa fue advertida cuando se debatía el proyecto de ley "Bases" y lucía en una de sus muñecas una pulsera color rojo, reservada solo para los invitados.

Adorni, en otro orden, se refirió a las declaraciones periodística hechas este miércoles por la canciller, Diana Mondino, quien en una entrevista televisiva mencionó que el Gobierno no tendrá tratados comerciales "con China ni con ningún otro país".

"No es ni más ni menos que lo que el Presidente viene sosteniendo desde antes de haber ganado a elecciones. No se van a promover acuerdos Estado-Estado. El Estado no se va a meter nunca más en acuerdos entre privados", contestó Adorni.