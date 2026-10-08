"Ya está todo hecho", el posteo de Messi a días de su despedida de la Selección

Pero la carrera del 10 continúa. Messi dejó atrás su ciclo con la Selección y ahora volverá a enfocarse en Inter Miami, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre de 2028. Después de unos días en la Argentina, el rosarino regresó a Estados Unidos por la madrugada para reincorporarse al plantel.

El conjunto de Florida viene de perder 2-1 ante Columbus Crew el 27 de septiembre, partido en el que Messi marcó el empate parcial. Desde entonces, la MLS tuvo un parate por la fecha FIFA que le permitió al delantero viajar al país para vivir su despedida.

Su futuro en Inter Miami

Messi tiene pensado cumplir hasta el final su contrato con Inter Miami. Así, el capitán continuará su carrera en la MLS durante las próximas temporadas, pese a haber cerrado su etapa con la Selección.

El vínculo del rosarino con el conjunto estadounidense se extiende hasta diciembre de 2028, por lo que, si mantiene su decisión, seguirá jugando al máximo nivel y podría disputar partidos con Inter Miami hasta después de cumplir los 40 años.