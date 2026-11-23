Para la tarde, se prevé que el termómetro trepe hasta los 31°C con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones (0 al 10%). Sin embargo, el viento del sector Sur comenzará a ganar intensidad, ubicándose entre los 23 y 31 km/h con ráfagas fuertes que oscilarán entre los 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 24°C y aumentarán las chances de lluvias, pronosticándose tormentas aisladas con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Durante ese tramo, el viento Sur mantendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que alcanzarán entre los 42 y 50 km/h.