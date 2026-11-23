Según el parte oficial emitido a las 06:26 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzó fresca, con una temperatura mínima de 16°C y cielo parcialmente nublado. En la actualización de las 08:00, el termómetro marcaba 19.7°C, con cielo ligeramente nublado, 49% de humedad, viento del Sur a 15 km/h y una visibilidad óptima de 15 kilómetros.
El pronóstico anticipa un feriado cálido, ventoso y con tormentas aisladas
De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 23 de noviembre feriado se presentará con una temperatura máxima de 31°C durante la tarde en San Juan.