La salida de Huang se había producido el 12 de noviembre con efecto inmediato y sin explicaciones oficiales, en medio de publicaciones de prensa sobre una relación personal con Alice Huang, una empresaria china que habría mantenido contactos con un oficial del Ministerio de Seguridad del Estado de China entre la primavera de 2025 y el otoño de 2026. Aunque funcionarios de la administración norteamericana aclararon que no concluyeron que ella realizara tareas de espionaje y Beijing rechazó las acusaciones, Nvidia confirmó que un comité de directores independientes sigue investigando el tema con asesoría legal externa y con la colaboración del propio Huang.

El retorno del ejecutivo marcó un cambio drástico respecto de la postura de la semana pasada, cuando Jones había asegurado que el directorio no pensaba reincorporarlo e incluso había contratado a la consultora Heidrick & Struggles para buscar un sucesor. Sin embargo, el escenario cambió el domingo por la noche cuando Trump publicó en su red Truth Social: "Espero que el directorio de Nvidia vuelva a contratar a Jensen Huang. Sería lo mejor para la empresa y también para EEUU".

El anuncio también busca revertir un mes sumamente complejo para la tecnológica en los mercados. A pesar de haber reportado ingresos por 115.800 millones de dólares en su último trimestre, entre el 11 y el 20 de noviembre Nvidia perdió alrededor de 1,04 billones de dólares en valor de mercado y acumuló siete semanas consecutivas en baja, su peor racha desde 2008, golpeada además por versiones sobre una revisión contable de la Comisión de Bolsa de EEUU. Ese retroceso arrastró la semana pasada a los principales índices neoyorquinos, llevando al Nasdaq a caer casi un 10% y empujando al S&P 500 y al Dow Jones a terreno de corrección.