La Fiesta Nacional del Sol 2026 transita este lunes 23 de noviembre su jornada de cierre con una noticia especial confirmada por el comité organizador: el ingreso al predio será totalmente gratuito. En ese marco, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación invita a las familias sanjuaninas y a los turistas a vivir el último día de sus espacios temáticos e interactivos.
La FNS 2026 cierra hoy con entrada gratis y propuestas de Producción
En el cierre de la Fiesta Nacional del Sol 2026 —que este lunes 23 de noviembre cuenta con ingreso gratuito al predio—, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación invita a familias y turistas a recorrer su stand interactivo “San Juan, tierra en transformación”, la Plaza de los Emprendedores y la Plaza de la vid y el olivo.