Bajo el concepto “San Juan, tierra en transformación”, el stand oficial de la cartera fue diseñado para que grandes y chicos puedan explorar, experimentar y conocer el potencial de la provincia desde una mirada innovadora y participativa. La propuesta toma a la tierra como eje central —entendida como origen de la historia local, sostén del desarrollo productivo y punto de partida hacia nuevas oportunidades—, buscando que los asistentes sean protagonistas mediante actividades en las que pueden investigar, descubrir, cocinar y compartir, vinculando la ciencia, la producción y la innovación con la identidad sanjuanina.

El recorrido se complementa con la Plaza de los Emprendedores, un sector donde más de 30 proyectos locales de distintos rubros ofrecen sus creaciones al público. Durante la visita, quienes se acerquen pueden disfrutar además de presentaciones de música en vivo y propuestas gastronómicas en los food trucks.