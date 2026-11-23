Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmaron la detección de una nueva variante de COVID-19 en Argentina. Se trata del linaje PJ.2.1, una subvariante descendiente de JN.1 y Ómicron que presenta una mayor capacidad de transmisión, hallada tras analizar muestras de tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires.
Cuáles son los síntomas de la nueva variante de COVID detectada en el país
Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmaron el hallazgo del linaje PJ.2.1 —descendiente de Ómicron y con mayor capacidad de transmisión— tras secuenciar muestras de tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires.