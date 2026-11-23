En diálogo con Infobae, el médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58.065) explicó que el virus muta con frecuencia, pero llevó tranquilidad al señalar que "no representa una situación de gravedad" ni existen indicios de que sea más agresiva que las anteriores. En la misma línea, la infectóloga Elena Obieta, directora de Epidemiología del Municipio de San Isidro, recordó que "el COVID nunca se fue" y que la circulación comunitaria continua favorece estas mutaciones genéticas.

Respecto al cuadro clínico, los síntomas asociados a PJ.2.1 son similares a los de un resfrío común o una gripe: fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Si bien su mayor transmisibilidad puede incrementar las posibilidades de contagio, los especialistas coinciden en que la herramienta principal de prevención sigue siendo la inmunización.

Ensayos de laboratorio demostraron que los sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a LP.8.1 y XFG logran neutralizar este nuevo linaje. Por ello, tanto Viegas como Teijeiro y Obieta enfatizaron la importancia de no generar alarma en la población, mantener al día los esquemas de vacunación —especialmente en adultos mayores, embarazadas, personas inmunosuprimidas y quienes presentan factores de riesgo— y sostener los cuidados habituales, destacando además que los bebés menores de seis meses cuentan con la protección de los anticuerpos maternos.