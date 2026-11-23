La convocatoria, abierta a vecinos, familias e instituciones, tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre a partir de las 20 horas. El punto de concentración será la Plaza Departamental de Chimbas, desde donde los asistentes marcharán hasta el Parque de Chimbas.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y reflexión colectiva, empleando las antorchas como símbolo de esperanza, memoria y acompañamiento hacia las mujeres que atraviesan o atravesaron situaciones de violencia. De esta manera, el municipio apunta a fortalecer la participación ciudadana, la sensibilización y el trabajo conjunto para construir una sociedad más igualitaria y libre de violencias.