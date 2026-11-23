En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Chimbas realizará una marcha de antorchas bajo el lema “Iluminando Caminos”, con el objetivo de visibilizar la problemática de la violencia de género y promover el compromiso de la comunidad en su prevención y erradicación.
Chimbas hará una marcha de antorchas contra la violencia hacia la mujer
Bajo el lema “Iluminando Caminos”, la Municipalidad de Chimbas llevará adelante una jornada de concientización y reflexión en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.