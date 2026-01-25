Vuelta a San Juan: Moyano se quedó con la Etapa 2 y Tivani sigue líder
La Etapa 2 de la Vuelta a San Juan 2026 tuvo un cierre exigente en Pedernal. Tras 131 kilómetros, Tomás Moyano se impuso, mientras que Nicolás Tivani continúa como líder general.
La Etapa 2 de la Vuelta a San Juan 2026 dejó una jornada de alta exigencia física y definición en montaña. Tras recorrer 131 kilómetros, el ganador fue Tomás Moyano, del equipo Municipalidad de Santa Lucía / Gremios, quien completó el parcial en 2 horas y 57 minutos y se quedó con una de las etapas más duras de la competencia.
El segundo lugar fue para Nicolás Tivani, representante de la Municipalidad de Pocito, quien además mantiene el liderazgo de la Clasificación General, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Cristóbal Báez Muñoz, del equipo Plus Racing. En el cuarto lugar arribó José Autran Carrillo, de la selección chilena. Con este resultado, Moyano sumó 6 puntos, seguido por Tivani (4), Báez Muñoz (2) y Carrillo (1).
La etapa se desarrolló íntegramente en el departamento Sarmiento, marcando un hecho inédito en la historia de la prueba: fue la primera vez que una etapa tuvo como único epicentro de largada y llegada a este departamento. El recorrido combinó un tramo inicial controlado de 1,6 kilómetros y luego un trazado competitivo por Ruta 40, Ruta 153, Ruta 319, además de caminos que atravesaron Cañada Honda, Los Berros y finalizaron en Pedernal.
La carrera se disputó bajo condiciones climáticas cambiantes, con presencia de lloviznas en algunos sectores, y con un importante acompañamiento del público a lo largo del recorrido. El cierre en altura terminó de marcar el desgaste de los 118 ciclistas que siguen en competencia.
En cuanto a los sprints, la primera meta fue encabezada por Jacob Decar Zúñiga, seguido por Leandro Velardez y Héctor Quintana. La segunda meta sprint quedó para Cristóbal Ramírez, escoltado por Lisandro Ramírez y Emiliano Pérez. La primera pasada especial fue ganada por Lisandro Bravo.
Tras esta etapa, las principales clasificaciones quedaron definidas de la siguiente manera:
Clasificación General individual: Nicolás Tivani
General Sub 23: Martín Mancilla Labrín
Mejor sanjuanino: Nicolás Tivani
Meta de Montaña: Tomás Moyano
Meta Sprint: Leandro Velardez
Pasada especial: Sebastián Acuña, seguido por Lisandro Bravo
La 41ª edición de la Vuelta a San Juan se disputa desde el 23 de enero hasta el 1 de febrero de 2026 y reúne a ciclistas Sub 23 y Elite de equipos locales, nacionales e internacionales. La competencia cuenta con nueve etapas, incluida una contrarreloj individual, y recorre distintos departamentos de la provincia, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional.