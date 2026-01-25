Vuelta a San Juan: Moyano se quedó con la Etapa 2 y Tivani sigue líder

La carrera se disputó bajo condiciones climáticas cambiantes, con presencia de lloviznas en algunos sectores, y con un importante acompañamiento del público a lo largo del recorrido. El cierre en altura terminó de marcar el desgaste de los 118 ciclistas que siguen en competencia.

image

En cuanto a los sprints, la primera meta fue encabezada por Jacob Decar Zúñiga, seguido por Leandro Velardez y Héctor Quintana. La segunda meta sprint quedó para Cristóbal Ramírez, escoltado por Lisandro Ramírez y Emiliano Pérez. La primera pasada especial fue ganada por Lisandro Bravo.

Tras esta etapa, las principales clasificaciones quedaron definidas de la siguiente manera:

Clasificación General individual : Nicolás Tivani

General Sub 23 : Martín Mancilla Labrín

Mejor sanjuanino : Nicolás Tivani

Meta de Montaña : Tomás Moyano

Meta Sprint : Leandro Velardez

Pasada especial: Sebastián Acuña, seguido por Lisandro Bravo Embed - VUELTA A SAN JUAN 2026 - ETAPA 2

La 41ª edición de la Vuelta a San Juan se disputa desde el 23 de enero hasta el 1 de febrero de 2026 y reúne a ciclistas Sub 23 y Elite de equipos locales, nacionales e internacionales. La competencia cuenta con nueve etapas, incluida una contrarreloj individual, y recorre distintos departamentos de la provincia, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional.