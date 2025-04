Vuelta a San Juan Damas: Maribel Aguirre se quedó con la primera etapa

Respecto a lo deportivo, se quedó con la victoria Maribel Aguirre, de Rower Argentina, seguida por su compañera de equipo Cristina Greve, y completó el podio Mercedes Fadiga, de Municipalidad de Santa Lucía, en 82,2 kilómetros. El tiempo total de la ganadora fue de 2:07:11.

“Estoy muy contenta por cerrar de esa manera, no se me venía dando y este resultado me pone muy contenta, el trabajo del equipo fue fenomenal. Mañana se viene una etapa dura, la subida al paredón, van a ser dos días muy difíciles, espero que se dé todo de la mejor manera”, expresó la ciclista que logró la victoria.