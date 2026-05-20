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A una fecha del cierre, así quedó la lucha por entrar a los Playoff`s

Con el cierre de la fecha 17 del Torneo Apertura, seis equipos aseguraron su lugar en los Play Off de la Liga Sanjuanina. Alianza, López Peláez y Peñarol definirán los últimos dos boletos en la fecha final.

La Liga Sanjuanina entró en etapa de definición y la fecha 17 dejó un panorama casi resuelto de cara a los Play Off del Torneo Apertura. A falta de una jornada para el cierre de la fase regular, ya son seis los equipos que aseguraron matemáticamente su clasificación, mientras que otros tres clubes pelean por los últimos dos lugares disponibles.

Con los resultados registrados entre el lunes y el martes, lograron meterse anticipadamente en la próxima instancia Sportivo Desamparados, Colón Juniors, Minero Argentino, Unión, San Lorenzo y Sportivo 9 de Julio.

En la parte alta, Desamparados continúa como líder con 35 puntos pese a caer ante Sportivo Peñarol, que consiguió un triunfo clave para seguir con chances de clasificación. Muy cerca aparecen Colón Juniors y Minero Argentino, ambos con 32 unidades.

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Uno de los resultados más contundentes de la fecha fue la goleada de 9 de Julio sobre Sportivo Villa Ibáñez por 6 a 1, mientras que López Peláez logró una victoria fundamental frente a Marquesado y se mantiene en carrera.

Con este escenario, los dos últimos cupos a Play Off se definirán entre Alianza, López Peláez y Peñarol, separados por apenas dos puntos y con todo abierto para la última fecha. Además de la pelea por clasificar, también continúa la preocupación en la zona baja. Sportivo Rivadavia, Villa Ibáñez y Sportivo Sarmiento ocupan actualmente puestos de descenso.

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Resultados de la fecha 17

  • Sportivo 9 de Julio 6 – Villa Ibáñez 1
  • San Lorenzo 0 – Minero Argentino 1
  • Juventud Zondina 0 – Sarmiento 0
  • Marquesado 0 – López Peláez 1
  • Alianza 1 – Sportivo Rivadavia 1
  • Unión 3 – Deportivo Carpintería 1
  • Atenas 0 – Trinidad 2
  • Peñarol 1 – Desamparados 0
  • Colón Juniors 2 – Defensores de Argentinos 1

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