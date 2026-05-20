La Liga Sanjuanina entró en etapa de definición y la fecha 17 dejó un panorama casi resuelto de cara a los Play Off del Torneo Apertura. A falta de una jornada para el cierre de la fase regular, ya son seis los equipos que aseguraron matemáticamente su clasificación, mientras que otros tres clubes pelean por los últimos dos lugares disponibles.
A una fecha del cierre, así quedó la lucha por entrar a los Playoff`s
Con el cierre de la fecha 17 del Torneo Apertura, seis equipos aseguraron su lugar en los Play Off de la Liga Sanjuanina. Alianza, López Peláez y Peñarol definirán los últimos dos boletos en la fecha final.