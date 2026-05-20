A una fecha del cierre, así quedó la lucha por entrar a los Playoff`s

Con los resultados registrados entre el lunes y el martes, lograron meterse anticipadamente en la próxima instancia Sportivo Desamparados, Colón Juniors, Minero Argentino, Unión, San Lorenzo y Sportivo 9 de Julio.

En la parte alta, Desamparados continúa como líder con 35 puntos pese a caer ante Sportivo Peñarol, que consiguió un triunfo clave para seguir con chances de clasificación. Muy cerca aparecen Colón Juniors y Minero Argentino, ambos con 32 unidades.