Detuvieron en Núñez a dos exjugadores de Independiente

De acuerdo a la información difundida por fuentes policiales, Parra y Fredes abandonaron el lugar, pero después regresaron con otro juego de llaves y trataron de llevarse el vehículo sin autorización.

La situación derivó en un forcejeo con los efectivos policiales y, en medio del incidente, Parra sufrió una lesión en uno de sus brazos. El exdelantero debió recibir asistencia médica y posteriormente fue trasladado a un centro de salud.

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Fredes, surgido de las Inferiores de Independiente, disputó más de un centenar de encuentros con el club de Avellaneda y formó parte del plantel que descendió en 2013 como del que consiguió el ascenso un año más tarde.

Por el lado de Parra, el atacante tuvo dos etapas en Independiente. En la primera se destacó por sus goles y actuaciones importantes antes de continuar su carrera en Italia. Más adelante regresó al club y fue parte del equipo que logró volver a Primera División.