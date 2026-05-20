Los exjugadores de Independiente Facundo Parra y Hernán Fredes fueron detenidos en el barrio porteño de Núñez luego de protagonizar una pelea con policías de la Ciudad de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, ambos habrían intentado recuperar por la fuerza una camioneta que había sido retenida durante un control vehicular.
Detuvieron en Núñez a dos exjugadores de Independiente
Según la información oficial, ambos habrían intentado recuperar por la fuerza una camioneta que había sido retenida en un control.