Comenzó el juicio por Lucía Rubiño y el acusado declarará ante el juez

Uno de los datos más relevantes de la primera jornada fue la confirmación de que el acusado declarará durante el juicio. Así lo informó el abogado defensor Nasser Uzair, quien señaló que la estrategia buscará sostener una versión distinta de lo ocurrido aquella madrugada.

“Llegamos a un juicio con características de mucha tristeza. Se encuentran involucradas dos familias”, expresó el letrado ante la prensa. En ese sentido, sostuvo que la defensa mantendrá su teoría del caso “conforme a cómo sucedieron los hechos”, aunque aclaró que lo hará “con respeto” hacia la familia de la joven.

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Uzair también anticipó que el eje central del debate estará puesto en las pericias accidentológicas y en la prueba científica incorporada al expediente. Según explicó, existen informes técnicos de gran peso elaborados por especialistas locales, que serán determinantes al momento de reconstruir la mecánica del hecho.

Además, confirmó que Manzur dará su versión ante el tribunal, aunque todavía no definieron en qué momento lo hará. La posibilidad de que el acusado hable frente al juez aparece como uno de los momentos más sensibles y esperados del proceso.

Mientras tanto, del otro lado de la sala, la familia de Lucía volvió a reclamar justicia y pidió que la imputación no sea modificada. Jorge Rubiño, padre de la adolescente, insistió en que el acusado debe recibir una condena y cumplir prisión efectiva.

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“No estaban paseando, andaban boludeando”, lanzó con visible dolor al recordar las circunstancias previas a la muerte de su hija. También sostuvo que “lo mínimo que se merece es ir al Penal”, al cuestionar la intención de la defensa de intentar una recalificación de la causa.

El padre de Lucía volvió a describir el profundo impacto emocional que atraviesa la familia desde el hecho ocurrido el 15 de octubre de 2023. “Es muy difícil seguir. Todo esto reabre la herida otra vez”, expresó durante la jornada inaugural del juicio.

En paralelo, en redes sociales volvió a circular una frase atribuida a la propia Lucía, difundida por personas cercanas al pedido de justicia. Según el contenido publicado, la adolescente habría advertido tiempo antes que Manzur “algún día iba a terminar matando a alguien”, en referencia a conductas que describían como peligrosas

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El debate oral prevé cerca de 30 testigos entre especialistas, peritos, allegados y personas vinculadas a la investigación. Las audiencias fueron programadas para los lunes, miércoles y viernes desde las 16 horas y, de no haber interrupciones, el juicio podría extenderse hasta fines de junio.

El caso de Lucía Rubiño se convirtió en uno de los procesos judiciales más sensibles y seguidos de los últimos años en San Juan, no solo por la gravedad del hecho, sino también por el reclamo sostenido de justicia impulsado por familiares, amigos y distintos sectores de la sociedad.