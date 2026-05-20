Golpes, insultos y sin comida: una madre y padrastro fueron condenados

El padrastro, Matías Carlos Farías, recibió un mes de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Su historial pesó en la sentencia: carga con una condena federal por drogas de 2014 y otra por lesiones y amenazas de 2023. La madre biológica de los niños, Florencia Bustos, fue sentenciada a seis meses de prisión condicional al no tener condenas firmes previas, aunque el juez le impuso condiciones estrictas: no podrá acercarse a los niños ni al padre de los menores en un radio inferior a 200 metros y tiene prohibido cualquier acto de hostigamiento o perturbación.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad que se repite: el maltrato infantil ocurre puertas adentro, en el silencio del hogar, y muchas veces solo sale a la luz cuando una víctima encuentra el valor —o la desesperación— de escapar y contarlo.

Si sos víctima o conocés una situación de violencia, no esperes:

911 — Emergencias, las 24 horas.

Línea 144 — Asesoramiento gratuito en violencia de género, las 24 horas.

UFI CAVIG — Tel.: 4210013 | Dirección de Género interno 147 / 2644865622 | Mail: [email protected] | Rivadavia 425 (O) esquina Av. Alem, Capital. Atención todos los días, las 24 horas.