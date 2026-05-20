"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > madre

Golpes, insultos y sin comida: una madre y padrastro fueron condenados

Un nene de 11 años escapó de su casa y fue a buscar a su abuela. Lo que contó después derivó en la condena de su madre y su padrastro por violencia física y psicológica contra él y su hermano. Seis meses de prisión condicional de condena.

Había golpes con cinturón, cachetazos, tirones de cabello, días sin comer e insultos que apuntaban a su padre biológico. Dos nenes lo vivieron en silencio hasta que uno de ellos, de 11 años, encontró el momento, salió de la casa y corrió hasta lo de su abuela paterna para pedir ayuda. Esa decisión lo cambió todo.

A partir de ese relato, intervino la UFI CAVIG, que ordenó medidas investigativas y la detención de los acusados. Los exámenes médicos confirmaron lesiones y hematomas compatibles con golpes de cinturón en ambos menores. La denuncia fue radicada por la abuela y el padre biológico de los chicos, con quienes actualmente viven.

Este martes, el juez de Garantías Alberto Caballero homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Leonardo Arancibia y la defensora María Filomena Noriega, y condenó a los dos adultos responsables del hogar donde ocurrieron los hechos, el 5 de enero pasado, en Pocito.

Te puede interesar...

El padrastro, Matías Carlos Farías, recibió un mes de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Su historial pesó en la sentencia: carga con una condena federal por drogas de 2014 y otra por lesiones y amenazas de 2023. La madre biológica de los niños, Florencia Bustos, fue sentenciada a seis meses de prisión condicional al no tener condenas firmes previas, aunque el juez le impuso condiciones estrictas: no podrá acercarse a los niños ni al padre de los menores en un radio inferior a 200 metros y tiene prohibido cualquier acto de hostigamiento o perturbación.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad que se repite: el maltrato infantil ocurre puertas adentro, en el silencio del hogar, y muchas veces solo sale a la luz cuando una víctima encuentra el valor —o la desesperación— de escapar y contarlo.

Si sos víctima o conocés una situación de violencia, no esperes:

911 — Emergencias, las 24 horas.

Línea 144 — Asesoramiento gratuito en violencia de género, las 24 horas.

UFI CAVIG — Tel.: 4210013 | Dirección de Género interno 147 / 2644865622 | Mail: [email protected] | Rivadavia 425 (O) esquina Av. Alem, Capital. Atención todos los días, las 24 horas.

Temas

Te puede interesar