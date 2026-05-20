El Club Universitario recibió este martes una visita de peso pensando en la llegada de Los Pumas a la provincia. Juan Pasaro, mánager del seleccionado argentino, recorrió las instalaciones de la institución para evaluar la posibilidad de que el plantel nacional utilice el predio durante su estadía en San Juan.
Los Pumas miran a Universitario como posible base en San Juan
Juan Pasaro, mánager del seleccionado argentino, recorrió las instalaciones del club pensando en la estadía previa al test match frente a Gales en julio.