Los Pumas miran a Universitario como posible base en San Juan

La recorrida incluyó la cancha principal y el gimnasio del club, dos de los espacios que podrían ser utilizados por el seleccionado argentino en la semana previa al encuentro frente a Gales por el Nations Championship. El test match se disputará el sábado 11 de julio, desde las 16.00 hs., en el Estadio del Bicentenario.

La visita forma parte de la planificación logística que realiza la Unión Argentina de Rugby para definir los lugares de entrenamiento y concentración del equipo dirigido por Felipe Contepomi durante su paso por la provincia. Universitario aparece como una de las opciones por infraestructura y ubicación, en una semana que volverá a poner a San Juan en el centro de la escena internacional del rugby.