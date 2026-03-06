Vuelta a San Juan Damas: etapa para Wynants y liderazgo de Aguirre
La uruguaya Paola Wynants ganó la tercera etapa de la Vuelta a San Juan Damas en Chimbas, pero la sanjuanina Maribel Aguirre terminó tercera y continúa liderando la clasificación general.
La tercera etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 tuvo este viernes una nueva vencedora. La ciclista uruguaya Paola Silvia Wynants, del equipo Armonía Cycles, se impuso en la jornada disputada en Chimbas, aunque la sanjuanina Maribel Aguirre volvió a destacarse y mantiene el liderazgo de la clasificación general.
De acuerdo con los resultados oficiales de los comisarios de la prueba, Wynants cruzó la meta en el primer lugar, seguida por Ana Seijas Gómez, del equipo Braghete Prezzioso, mientras que Aguirre, representante de la Municipalidad de Pocito, completó el podio de la etapa.
La actividad comenzó con la concentración de las ciclistas a las 15 horas en la plaza departamental de Chimbas, mientras que la largada se produjo a las 16, con llegada en el mismo punto, donde posteriormente se realizó la premiación.
En la categoría Junior, la victoria fue para Pia Manzano, seguida por Zoe Milagros Quiroga y Sol Mockford. En tanto, en la categoría Máster, la etapa quedó en manos de María Alejandra Prezioso, con Paula Carolina López en el segundo lugar y Graciela Zárate en el tercero.
A pesar de terminar tercera en la jornada, Maribel Aguirre continúa al frente de la clasificación general individual en Sub 23 / Elite, consolidando su protagonismo en la competencia. Por su parte, la general Junior es liderada por Sol María Mockford (Armonía Cycles), mientras que la general Máster tiene como líder a Carolina Inés Pérez, de Municipalidad de Pocito.
En la clasificación de Meta Sprint, la líder es Valentina Luna, representante del equipo Transporte Don Aníbal.
La carrera corresponde a la segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas, una competencia de ciclismo en ruta exclusivamente femenina que incluye un prólogo y cinco etapas, superando los 300 kilómetros de recorrido por distintos departamentos de la provincia.
En esta edición participan 124 ciclistas de equipos locales, nacionales e internacionales provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, distribuidas en las categorías Junior, Sub 23, Elite y Máster.