Vuelta a San Juan Damas: etapa para Wynants y liderazgo de Aguirre

En la categoría Junior, la victoria fue para Pia Manzano, seguida por Zoe Milagros Quiroga y Sol Mockford. En tanto, en la categoría Máster, la etapa quedó en manos de María Alejandra Prezioso, con Paula Carolina López en el segundo lugar y Graciela Zárate en el tercero.

A pesar de terminar tercera en la jornada, Maribel Aguirre continúa al frente de la clasificación general individual en Sub 23 / Elite, consolidando su protagonismo en la competencia. Por su parte, la general Junior es liderada por Sol María Mockford (Armonía Cycles), mientras que la general Máster tiene como líder a Carolina Inés Pérez, de Municipalidad de Pocito.

En la clasificación de Meta Sprint, la líder es Valentina Luna, representante del equipo Transporte Don Aníbal.

La carrera corresponde a la segunda edición de la Vuelta a San Juan Damas, una competencia de ciclismo en ruta exclusivamente femenina que incluye un prólogo y cinco etapas, superando los 300 kilómetros de recorrido por distintos departamentos de la provincia.

En esta edición participan 124 ciclistas de equipos locales, nacionales e internacionales provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, distribuidas en las categorías Junior, Sub 23, Elite y Máster.