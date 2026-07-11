Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. En el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán argentino aportó una asistencia y alcanzó un récord que lo deja, una vez más, en la cima.
¡Otra vez Messi!: ante Suiza, rompió un récord histórico que parecía imposible
Con su asistencia en el partido ante Suiza, Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en la historia de las Copas del Mundo: llegó a 11 pases de gol y quedó como el máximo asistente de todos los tiempos.