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¡Otra vez Messi!: ante Suiza, rompió un récord histórico que parecía imposible

Con su asistencia en el partido ante Suiza, Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en la historia de las Copas del Mundo: llegó a 11 pases de gol y quedó como el máximo asistente de todos los tiempos.

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial. En el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán argentino aportó una asistencia y alcanzó un récord que lo deja, una vez más, en la cima.

Con ese pase de gol, Messi llegó a 11 asistencias en la historia de las Copas del Mundo y se convirtió en el máximo asistente histórico del torneo, superando al alemán Fritz Walter, que había registrado 10.

El ranking quedó de la siguiente manera:

Lionel Messi (Argentina): 11 asistencias

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Fritz Walter (Alemania): 10

Raymond Kopa (Francia): 8

Uwe Seeler (Alemania): 8

Diego Maradona (Argentina): 8

El rosarino sigue ampliando una colección de marcas que parecen inalcanzables. Además de ser el máximo asistente en la historia de los Mundiales, también continúa agrandando su leyenda como uno de los futbolistas más determinantes que tuvo el torneo más importante del planeta.

Cada presentación de la Selección Argentina encuentra a Messi rompiendo un nuevo récord. Esta vez fue con un pase de gol, demostrando que su influencia trasciende los tantos que convierte y que sigue siendo el gran conductor de la Albiceleste en busca de un nuevo título mundial.

El Rey de los récords

A sus 39 años, Lionel Messi continúa acumulando hitos que refuerzan su lugar entre los más grandes de la historia. En el Mundial 2026 volvió a demostrar que su talento sigue marcando diferencias y que, además de convertir goles decisivos, también hace mejores a sus compañeros con asistencias que quedan para la historia.

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