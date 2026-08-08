Inter Miami emitió un mensaje oficial para respaldar a Lionel Messi luego de la confirmación del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido en la ciudad de Rosario. Tras las múltiples muestras de pesar dentro del ámbito deportivo global, la institución de Florida se pronunció formalmente a través de sus canales digitales.
Lazo negro y condolencias: el mensaje de Inter Miami para Lionel Messi
La franquicia estadounidense se expresó en sus redes sociales tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi en Rosario. El equipo lucirá un crespón negro en sus perfiles e impulsará un minuto de silencio en su próximo partido.