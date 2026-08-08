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Lazo negro y condolencias: el mensaje de Inter Miami para Lionel Messi

La franquicia estadounidense se expresó en sus redes sociales tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi en Rosario. El equipo lucirá un crespón negro en sus perfiles e impulsará un minuto de silencio en su próximo partido.

Inter Miami emitió un mensaje oficial para respaldar a Lionel Messi luego de la confirmación del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido en la ciudad de Rosario. Tras las múltiples muestras de pesar dentro del ámbito deportivo global, la institución de Florida se pronunció formalmente a través de sus canales digitales.

“Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, manifestaron desde la cuenta oficial de la franquicia en la red social X, acompañando el texto con la imagen de un lazo negro en señal de duelo en sus perfiles institucionales.

El capitán argentino había disputado su último encuentro el miércoles anterior frente a Atlético San Luis por la Leagues Cup. Aunque estaba convocado para integrar el equipo en el compromiso de este sábado ante Monterrey, el cuadro de situación obligó al rosarino a viajar hacia la Argentina para estar junto a sus allegados.

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Se aguarda que, en consonancia con los homenajes previstos en distintas ligas del mundo y el fútbol argentino, se realice un minuto de silencio en la previa del partido entre Inter Miami y Rayados en homenaje a Jorge Messi.

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