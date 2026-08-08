Lazo negro y condolencias: el mensaje de Inter Miami para Lionel Messi

“Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, manifestaron desde la cuenta oficial de la franquicia en la red social X, acompañando el texto con la imagen de un lazo negro en señal de duelo en sus perfiles institucionales.

El capitán argentino había disputado su último encuentro el miércoles anterior frente a Atlético San Luis por la Leagues Cup. Aunque estaba convocado para integrar el equipo en el compromiso de este sábado ante Monterrey, el cuadro de situación obligó al rosarino a viajar hacia la Argentina para estar junto a sus allegados.