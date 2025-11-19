UPCN vuelve a Tucumán para jugar el Tour 2 de Liga Argentina

Luego, UPCN se enfrentará ante los tucumanos de Monteros, el domingo 23 de noviembre a las 18.

Todos los encuentros podrán verse por Fox Sports y también por el canal oficial de YouTube de la señal.

Los Cóndores llegan a esta segunda etapa tras dos intensas semanas de entrenamiento en San Juan, con el objetivo de seguir sumando ritmo de juego y afinar detalles colectivos para afrontar rivales duros este fin de semana.

En el Tour 1, disputado en Monteros, UPCN obtuvo dos triunfos (ante River Plate y Tucumán de Gimnasia) y una derrota ajustada en tiebreak frente a Waiwen, resultados que le permitieron sumar 7 puntos y ubicarse segundo en la tabla general.

Lidera Ciudad Vóley con 9 unidades, mientras que Tucumán de Gimnasia se encuentra tercero, con 6.

Luego de este Tour 2, en el que el anfitrión será Tucumán de Gimnasia, UPCN alojará la tercera etapa de la fase regular de LVA en su estadio de calle General Acha, del 4 al 7 de diciembre.