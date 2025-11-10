UPCN perdió con Waiwen en el cierre del Tour 1 de la Liga

El partido comenzó con ambos equipos parejos en el juego, y un extenso primer set que terminó a favor de Waiwen. En los parciales siguientes, Los Cóndores mejoraron su rendimiento, afinaron la recepción y el ataque, y lograron dar vuelta el marcador.

Sin embargo, en el cuarto parcial el conjunto sanjuanino bajó su eficacia en la definición y Waiwen aprovechó los errores para igualar el encuentro. En el tie break, el equipo patagónico fue más preciso y se quedó con el desempate por 15-10.