UPCN San Juan Vóley cerró su participación en el Tour 1 de la Liga de Vóleibol Argentina con una ajustada derrota en tie break ante Waiwen Vóley, en el Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán). El encuentro fue cambiante y muy disputado, con parciales de 32-30, 16-25, 23-25, 25-22 y 15-10 para el club de Comodoro Rivadavia.
UPCN perdió con Waiwen en el cierre del Tour 1 de la Liga
UPCN sufrió su primera derrota en el certamen tras caer 3 a 2 ante los de Comodoro Rivadavia. El Tour también se disputará en Tucumán.