UPCN perdió con Waiwen en el cierre del Tour 1 de la Liga

UPCN sufrió su primera derrota en el certamen tras caer 3 a 2 ante los de Comodoro Rivadavia. El Tour también se disputará en Tucumán.

UPCN San Juan Vóley cerró su participación en el Tour 1 de la Liga de Vóleibol Argentina con una ajustada derrota en tie break ante Waiwen Vóley, en el Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán). El encuentro fue cambiante y muy disputado, con parciales de 32-30, 16-25, 23-25, 25-22 y 15-10 para el club de Comodoro Rivadavia.

El partido comenzó con ambos equipos parejos en el juego, y un extenso primer set que terminó a favor de Waiwen. En los parciales siguientes, Los Cóndores mejoraron su rendimiento, afinaron la recepción y el ataque, y lograron dar vuelta el marcador.

Sin embargo, en el cuarto parcial el conjunto sanjuanino bajó su eficacia en la definición y Waiwen aprovechó los errores para igualar el encuentro. En el tie break, el equipo patagónico fue más preciso y se quedó con el desempate por 15-10.

A pesar del resultado, UPCN mostró pasajes de buen juego y solidez colectiva en distintos tramos del encuentro, completando una primera etapa positiva en la que sumó dos victorias y una caída ajustada, con margen de crecimiento de cara a los próximos compromisos.

El Tour 2 de la Liga se disputará nuevamente en Tucumán, en el estadio de Tucumán de Gimnasia, del 20 al 23 de noviembre. Allí, UPCN enfrentará a Boca Juniors (jueves 20, a las 11 hs), Ciudad Vóley (21/11) y Monteros Vóley (23/11).

Posiciones ACLAV - Tour 1 - 2025

