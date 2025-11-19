San Juan se prepara para una jornada de inspiración. El próximo miércoles 19 de noviembre, el Centro de Convenciones será sede del FNS Forum 2025, el encuentro que, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, reúne voces, ideas y experiencias capaces de movilizar a miles de personas.
Quiénes son los tres referentes que llegan al FNS Forum para inspirar a San Juan
Luciana Aymar, Sofía Contreras y Beltrán Briones serán las figuras centrales de las Charlas Inspiracionales del FNS Forum. Cada uno aportará una mirada distinta sobre liderazgo, superación, innovación y futuro.