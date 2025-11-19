"
Quiénes son los tres referentes que llegan al FNS Forum para inspirar a San Juan

Luciana Aymar, Sofía Contreras y Beltrán Briones serán las figuras centrales de las Charlas Inspiracionales del FNS Forum. Cada uno aportará una mirada distinta sobre liderazgo, superación, innovación y futuro.

San Juan se prepara para una jornada de inspiración. El próximo miércoles 19 de noviembre, el Centro de Convenciones será sede del FNS Forum 2025, el encuentro que, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, reúne voces, ideas y experiencias capaces de movilizar a miles de personas.

Este año, tres personalidades provenientes de mundos muy distintos serán las protagonistas de las Charlas Inspiracionales, todas con un propósito común: invitar a transformar.

Luciana Aymar, leyenda indiscutida del hockey argentino, referente internacional y símbolo de disciplina, superación y pasión por el deporte, compartirá su recorrido y los aprendizajes que marcaron su carrera.

Beltrán Briones, empresario inmobiliario y creador de contenidos, aportará una mirada joven y disruptiva sobre el trabajo, la inversión y las nuevas formas de pensar el futuro.

Sofía Contreras, autora del libro Pasa a la acción y cofundadora de Chicas en Tecnología, ofrecerá una visión potente sobre liderazgo juvenil, innovación y propósito. Reconocida por el Foro Económico Mundial y la Universidad de Georgetown, representa a una generación que elige hacer antes que esperar.

Más que una serie de charlas, el FNS Forum se consolida como un punto de encuentro entre quienes buscan cambiar algo y quienes ya comenzaron ese camino.

Una invitación a inspirarse, repensarse y salir con nuevas ganas de crear.

La entrada será libre y gratuita.

Para más información, se recomienda seguir las redes oficiales del FNS Forum 2025.

