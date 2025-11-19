Quiénes son los tres referentes que llegan al FNS Forum para inspirar a San Juan

Beltrán Briones, empresario inmobiliario y creador de contenidos, aportará una mirada joven y disruptiva sobre el trabajo, la inversión y las nuevas formas de pensar el futuro.

Sofía Contreras, autora del libro Pasa a la acción y cofundadora de Chicas en Tecnología, ofrecerá una visión potente sobre liderazgo juvenil, innovación y propósito. Reconocida por el Foro Económico Mundial y la Universidad de Georgetown, representa a una generación que elige hacer antes que esperar.

Más que una serie de charlas, el FNS Forum se consolida como un punto de encuentro entre quienes buscan cambiar algo y quienes ya comenzaron ese camino.

Una invitación a inspirarse, repensarse y salir con nuevas ganas de crear.

La entrada será libre y gratuita.

Para más información, se recomienda seguir las redes oficiales del FNS Forum 2025.