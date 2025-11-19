Argentina, lista para un duro cruce ante Alemania en cuartos

En la previa la serie parecería ser muy igualada, ya que si bien Zverev es el número 3 del mundo, en varias ocasiones confesó que una de sus mayores pesadillas del circuito es Cerúndolo, a quien solo pudo derrotar estando este último lesionado durante el Masters 1000 de Canadá. Los tres enfrentamientos previos habían quedado en manos del argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1990957462262812862&partner=&hide_thread=false ¿Qué pasa si microfoneamos a @tometcheverry y @FranCerundolo en un entrenamiento de Copa Davis?



Sale algo como esto pic.twitter.com/7ae99tIdVT — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 19, 2025

El segundo single también podría ser muy igualado, ya que las dos opciones de cada equipo son muy irregulares y alternan buenas con malas actuaciones. Del lado argentino, todo apunta a que el representante en este cruce será Etcheverry, quien tuvo una gran actuación en la fase anterior frente a Países Bajos.

Finalmente, el dobles podría ser en un encuentro parejísimo, ya que ambas duplas tienen a jugadores muy buenos que están en la elite de la categoría.

El ganador de la serie se enfrentará con el vencedor del cruce entre República Checa y España, que no contará con la presencia del número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

La Argentina, que va en busca de su segundo título de Copa Davis, llegó a esta instancia luego de superar a principio de año a Noruega en una serie durísima por 3-2, mientras que en la segunda ronda de la fase clasificatoria eliminó a Países Bajos con un sólido 3-1.yCnaGg

Alemania, por su parte, le ganó 3-1 a Israel y 4-0 a Japón, y sueña con su cuarta “Ensaladera”, luego de las conquistas de 1988, 1989 y 1993.