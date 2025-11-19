Día del Hombre: por qué se celebra hoy, 19 de noviembre

¿Por qué se celebra hoy el Día del Hombre?

Esta celebración se fue construyendo con el pasar de los años a lo que es hoy en día. En 1968, un periodista norteamericano llamado John Harris informó acerca de la falta de equidad en el sistema soviético: “Se promovió con fuerza el Día de la Mujer, pero no se hizo lo mismo con el hombre, que quedó relegado como un defecto del sistema comunista”.

Por su parte, en 1992 Thomas Oaster, el director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas, Estados Unidos, impulsó la importancia de celebrar esta jornada.

Tiempo más tarde, fue Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales de Trinidad y Tobago, quien declaró celebrar cada 19 de noviembre el Día del Hombre, en recuerdo al cumpleaños de su padre.

