El Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre con el objetivo de concientizar acerca de la importancia del cuidado de la salud mental y física del género masculino. Es una oportunidad para repensar cómo viven los varones en el mundo, cuál es su papel en la familia, la comunidad y la sociedad; de qué maneras pueden aportar a las comunidades y cuáles son sus experiencias.
Día del Hombre: por qué se celebra hoy, 19 de noviembre
La fecha no busca competir con otra festividades como el Día de la Mujer, sino servir como una oportunidad de reflexionar acerca de la masculinidad en el mundo