El gobernador Marcelo Orrego encabezó un acto en el que se entregaron 414 escrituras a familias de distintos departamentos de San Juan, como parte del programa provincial de regularización dominial y acceso a la propiedad. Además, aprovechó la ocasión para entregar las llaves de nuevas viviendas en un barrio de Angaco, reforzando el compromiso de la gestión con el derecho a la casa propia. Acompañó el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, entre otros funcionarios.
Entregaron más de 400 escrituras y llaves de un barrio de Angaco
Fueron 414 escrituras para vecinos de 13 departamentos de la provincia. Además, entregaron las llaves de las casas del barrio Segovia.