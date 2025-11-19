Entregaron más de 400 escrituras y llaves de un barrio de Angaco

Capital

Rivadavia

Santa Lucía

Rawson

Pocito

Chimbas

Zonda

Ullum

9 de Julio

Albardón

Caucete

25 de Mayo

Jáchal

Estas escrituras corresponden a hogares que completaron sus procesos administrativos y ahora reciben la documentación definitiva que acredita la propiedad de sus viviendas.

Escrituras entregadas por UEPREDO y Escribanía Mayor de Gobierno

A través de UEPREDO y la Escribanía Mayor de Gobierno, se sumaron 300 nuevas escrituras, destinadas a barrios de los departamentos:

Capital

Rivadavia

Santa Lucía

Rawson

Pocito

Chimbas

Durante el acto, Orrego también realizó la entrega de llaves de nuevas viviendas en un barrio de Angaco, un hito esperado por las familias beneficiarias que hoy acceden a su casa propia. Se trata del barrio José Segovia.