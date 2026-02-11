UPCN cerrará la fase regular y buscará terminar arriba

El equipo sanjuanino debutará este jueves 12 a las 18 frente a San Lorenzo. Luego se presentará el sábado 14, desde las 15, ante Vélez Sarsfield, y cerrará el domingo 15 a las 11 frente a Defensores de Banfield. Todos los partidos podrán seguirse por Fox Sports y por el canal de YouTube de ACLAV.

Este Tour será determinante: además de ordenar la tabla, se definirá el último equipo que accederá a los play-offs, lugar que actualmente ocupa Defensores de Banfield en la octava posición (matemáticamente aún tiene chance WaiwenVóley), ya que los otros siete lograron asegurarse un lugar.