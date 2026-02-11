"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > UPCN

UPCN cerrará la fase regular y buscará terminar arriba

UPCN afrontará sus últimos tres partidos de la fase regular. El Gremial acumula seis triunfos en fila y buscará, al menos, asegurar el segundo lugar.

UPCN San Juan Vóley disputará desde este jueves el Tour 6 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se jugará del 12 al 15 de febrero en el Parque Olímpico - La Casa del Vóley, en Buenos Aires y con River Plate como anfitrión. Será la última etapa de la fase regular y marcará la definición de las posiciones de cara a los play offs.

El equipo sanjuanino debutará este jueves 12 a las 18 frente a San Lorenzo. Luego se presentará el sábado 14, desde las 15, ante Vélez Sarsfield, y cerrará el domingo 15 a las 11 frente a Defensores de Banfield. Todos los partidos podrán seguirse por Fox Sports y por el canal de YouTube de ACLAV.

Este Tour será determinante: además de ordenar la tabla, se definirá el último equipo que accederá a los play-offs, lugar que actualmente ocupa Defensores de Banfield en la octava posición (matemáticamente aún tiene chance WaiwenVóley), ya que los otros siete lograron asegurarse un lugar.

Te puede interesar...

UPCN llega en un momento sólido. Se ubica segundo en la Liga con 34 puntos, producto de 11 triunfos, seis de ellos de manera consecutiva, y se mantiene a seis unidades del líder Ciudad. En los primeros puestos también aparecen Monteros (28 puntos), Boca Juniors (28) y River Plate (21).

Tras este Tour quedarán confirmados los ocho clasificados y sus posiciones finales. Los cuartos de final de la Liga están previstos para disputarse del 6 al 9 de marzo en Tucumán.

Temas

Te puede interesar