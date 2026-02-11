UPCN San Juan Vóley disputará desde este jueves el Tour 6 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se jugará del 12 al 15 de febrero en el Parque Olímpico - La Casa del Vóley, en Buenos Aires y con River Plate como anfitrión. Será la última etapa de la fase regular y marcará la definición de las posiciones de cara a los play offs.
UPCN cerrará la fase regular y buscará terminar arriba
UPCN afrontará sus últimos tres partidos de la fase regular. El Gremial acumula seis triunfos en fila y buscará, al menos, asegurar el segundo lugar.