Edison Cavani se despidió de Boca: "Jamás me voy a arrepentir de haber venido"

“En medio de esos momentos, con ese deseo a flor de piel cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros. Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo”, continuó.

“Igualmente quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo porque, como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa, y el camino fue hermoso. Hoy ese famoso mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien”, completó.

Luego, a modo de cierre, realizó un agradecimiento general mirando a la cámara en el posteo que publicó en sus redes sociales: “No puedo dejar de agradecerle a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá, a toda La 12 y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha”.

“Y a todos aquellos que hacían parte del día a día dentro del predio: la gente de utilería, de la cocina y todos aquellos que hacían parte (para) que nosotros pudiéramos vivir y estar bien cada día para poder entregarnos al máximo, así que le agradezco a todo el mundo Boca y un abrazo muy fuerte. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque siempre. Un beso muy grande”, cerró.

Los números de Cavani en Boca

El uruguayo llegó al conjunto de La Ribera en 2023 en lo que fue considerado uno de los fichajes más importantes del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo lejos de mostrar el nivel que lo convirtió en una estrella.

A eso se sumó la gran cantidad de lesiones que sufrió durante su paso por Boca, las cuales lo marginaron de varios compromisos.

En total, jugó 81 partidos (71 de titular) y anotó 28 goles, entre ellos en un Superclásico que ganó Boca por 3-2 en 2024.