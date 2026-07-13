Un severo frente meteorológico se aproxima a la provincia y promete cambiar drásticamente las condiciones en la zona cordillerana. De acuerdo a los últimos reportes, un fuerte temporal proveniente del sur del país ingresará a la cordillera sanjuanina a partir de las primeras horas de este miércoles 15 de julio, provocando intensas nevadas en alta montaña y copiosas lluvias en los valles de Iglesia y Calingasta.
Un fuerte temporal de nieve y lluvia golpeará la cordillera desde el miércoles
El fenómeno ingresará desde el sur del país y se intensificará el jueves con un frente del Pacífico. Iglesia y Calingasta registrarán el pico máximo de severidad durante el viernes.