Un fuerte temporal de nieve y lluvia golpeará la cordillera desde el miércoles

El panorama se complicará aún más durante el jueves, jornada en la que el temporal recibirá el aporte de un segundo frente nuboso proveniente del océano Pacífico. Este sistema incrementará notablemente las precipitaciones tanto níveas como pluviales en las zonas ya afectadas.

El viernes será el día más crítico

Los especialistas advierten que el viernes 17 de julio será el día de mayor severidad de todo el evento. Durante esa jornada se espera la mayor acumulación de milímetros de agua y nieve caída en los departamentos de Iglesia y Calingasta, lo que podría generar complicaciones en la transitabilidad de las rutas de la zona.