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Un fuerte temporal de nieve y lluvia golpeará la cordillera desde el miércoles

El fenómeno ingresará desde el sur del país y se intensificará el jueves con un frente del Pacífico. Iglesia y Calingasta registrarán el pico máximo de severidad durante el viernes.

Un severo frente meteorológico se aproxima a la provincia y promete cambiar drásticamente las condiciones en la zona cordillerana. De acuerdo a los últimos reportes, un fuerte temporal proveniente del sur del país ingresará a la cordillera sanjuanina a partir de las primeras horas de este miércoles 15 de julio, provocando intensas nevadas en alta montaña y copiosas lluvias en los valles de Iglesia y Calingasta.

El panorama se complicará aún más durante el jueves, jornada en la que el temporal recibirá el aporte de un segundo frente nuboso proveniente del océano Pacífico. Este sistema incrementará notablemente las precipitaciones tanto níveas como pluviales en las zonas ya afectadas.

El viernes será el día más crítico

Los especialistas advierten que el viernes 17 de julio será el día de mayor severidad de todo el evento. Durante esa jornada se espera la mayor acumulación de milímetros de agua y nieve caída en los departamentos de Iglesia y Calingasta, lo que podría generar complicaciones en la transitabilidad de las rutas de la zona.

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Hacia el fin de semana, el fenómeno meteorológico comenzará a ceder de manera progresiva. Si bien las condiciones irán disminuyendo en intensidad a partir del sábado, se anticipa que la continuidad del mal clima se mantendrá de forma leve durante el resto del período.

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