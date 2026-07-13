"20 años de abandono": vecinos del Médano de Oro se reunieron y el municipio respondió

Una vecina fue directa al exponer la situación: "Estamos hartos de 20 años de inactividad. Tenemos riesgo de vida porque no hay agua potable en la zona del Médano de Oro". El problema, según explicó, no se limita a la falta de acceso al agua sino que se agrava por la contaminación de las napas subterráneas ante la ausencia de cámaras sépticas adecuadas. "El 99% de los que vivimos en el Médano no tenemos agua potable. Si tomamos agua, vaya a saber Dios de dónde", remarcó.

La inseguridad también fue un eje central del reclamo, pero con una lectura más amplia que la simple presencia policial. "La seguridad no pasa solamente por tener más policía. Pasa por sacar los cañaverales, por poner buena iluminación, por darnos una vida un poco más simple, común y ordenada", planteó la vecina.

Un vecino sumó otro punto crítico: el estado de las calles. "El tema de la pavimentación de las principales arterias es fundamental porque los autos ya no van más", señaló, describiendo una situación que afecta tanto la circulación cotidiana como el acceso de emergencias al sector.

El Secretario de Gobierno de Rawson, Sebastián Chirino, reconoció la complejidad del reclamo y aportó un dato que explica parte de la dificultad: el Médano de Oro tiene 250 kilómetros cuadrados de superficie, lo que equivale al 70% del total del departamento Rawson. "Es una zona rural, con caminos rurales, con una red de agua donde no siempre hay factibilidad para avanzar", planteó Chirino, aunque aclaró que el municipio siempre está dispuesto a encontrar soluciones conjuntas.

El funcionario tomó nota de los pedidos y asumió compromisos concretos: optimizar la recolección de residuos, reforzar el alumbrado en sectores puntuales y avanzar con un proyecto de casi 10 kilómetros de posteado y nuevas luminarias sobre calles Alfonso 13 y Calle 11, un compromiso que asumió el propio intendente. "Hay temas que son propiamente municipales y que tenemos que seguir mejorando", reconoció Chirino.

Por su parte, el concejal Antonio Ruiz también tomó la palabra y comprometió llevar los pedidos al intendente, Carlos Munizaga, para evaluar cuáles son las prioridades de carácter más urgente para los vecinos del Médano. "Vamos a gestionar y a llevar el pedido para ver cuáles son las necesidades prioritarias que necesitan con más urgencia", expresó.