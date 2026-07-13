La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una nueva repercusión en el plano político. Minutos después del triunfo por 3-1 sobre Suiza, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje con tono irónico dirigido a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Milei se burló de Cristina Kirchner después de la clasificación de Argentina a semifinales
Luego de la victoria de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales con una nueva crítica hacia Cristina Fernández de Kirchner. La frase hizo referencia a la condena que cumple la ex mandataria bajo prisión domiciliaria.