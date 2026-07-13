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Milei se burló de Cristina Kirchner después de la clasificación de Argentina a semifinales

Luego de la victoria de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales con una nueva crítica hacia Cristina Fernández de Kirchner. La frase hizo referencia a la condena que cumple la ex mandataria bajo prisión domiciliaria.

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una nueva repercusión en el plano político. Minutos después del triunfo por 3-1 sobre Suiza, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje con tono irónico dirigido a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el mandatario escribió: "Dice Cristina que, viendo el partido, sufrió como una condenada". La publicación rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó numerosas reacciones entre usuarios, tanto de apoyo como de rechazo.

Una referencia a la situación judicial de la ex presidenta

La frase de Milei alude a la situación judicial que atraviesa Cristina Kirchner, quien cumple una condena bajo el régimen de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.

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La ex mandataria permanece con tobillera electrónica y bajo un régimen de control judicial dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2, condiciones que recientemente fueron ratificadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

El Mundial también se metió en la agenda política

No es la primera vez que el presidente utiliza un acontecimiento deportivo para lanzar mensajes políticos desde sus redes sociales. En esta oportunidad, aprovechó la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni para volver a confrontar con la principal referente de la oposición.

Mientras tanto, la Selección argentina ya piensa en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de superar a Suiza en un partido que se definió en el tiempo suplementario.

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