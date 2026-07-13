Milei se burló de Cristina Kirchner después de la clasificación de Argentina a semifinales

La ex mandataria permanece con tobillera electrónica y bajo un régimen de control judicial dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2, condiciones que recientemente fueron ratificadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

El Mundial también se metió en la agenda política

No es la primera vez que el presidente utiliza un acontecimiento deportivo para lanzar mensajes políticos desde sus redes sociales. En esta oportunidad, aprovechó la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni para volver a confrontar con la principal referente de la oposición.

Mientras tanto, la Selección argentina ya piensa en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de superar a Suiza en un partido que se definió en el tiempo suplementario.