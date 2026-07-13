"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > cerebro

Descubrieron que el cerebro decide antes de lo pensado y podría cambiar el futuro de la IA

l descubrimiento podría inspirar una nueva generación de sistemas de inteligencia artificial más eficientes y con menor consumo energético.

Comprender cómo el cerebro humano toma decisiones sigue siendo uno de los grandes desafíos de la ciencia. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign dio un paso importante al descubrir que ese proceso comienza mucho antes de lo que sostenían las teorías tradicionales, un hallazgo que podría tener un fuerte impacto en el desarrollo de la inteligencia artificial del futuro.

El estudio, encabezado por el profesor de ingeniería eléctrica y computación Yurii Vlasov y publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), cuestiona el modelo clásico según el cual la información recorre un camino lineal desde las áreas sensoriales hasta la corteza frontal, donde finalmente se toman las decisiones.

Según los investigadores, el cerebro funciona mediante una compleja red de circuitos con retroalimentación constante entre distintas regiones. Esto significa que las áreas encargadas de procesar los estímulos sensoriales también participan activamente en la toma de decisiones, recibiendo información desde zonas superiores del cerebro incluso antes de completar el procesamiento.

Te puede interesar...

Para llegar a esta conclusión, el equipo analizó la actividad neuronal de ratones mientras recorrían un pasillo de realidad virtual y debían resolver distintas decisiones perceptivas. Allí detectaron que la corteza somatosensorial primaria, una de las primeras áreas que recibe información del entorno, mostraba señales vinculadas directamente con la decisión que iba a tomar el animal.

El descubrimiento desafía décadas de investigaciones sobre el funcionamiento cerebral y refuerza la idea de que la inteligencia biológica no trabaja de manera lineal, sino mediante un sistema de comunicación permanente entre múltiples regiones.

Los científicos consideran que comprender este mecanismo podría resultar clave para el desarrollo de nuevas arquitecturas de inteligencia artificial. A diferencia de los modelos actuales, que demandan enormes cantidades de energía para procesar información, el cerebro humano realiza tareas mucho más complejas con un consumo energético mínimo.

Por ese motivo, los investigadores creen que estudiar cómo la evolución perfeccionó estos mecanismos durante millones de años permitirá diseñar sistemas de IA más rápidos, eficientes y capaces de tomar decisiones de una manera más parecida a la inteligencia natural.

Si bien aclararon que el trabajo no representa un manual para construir una nueva inteligencia artificial, sí ofrece una base científica que podría orientar futuras investigaciones en ese campo.

El próximo paso del equipo será profundizar el análisis sobre el tiempo en que aparecen estas señales cerebrales y desarrollar nuevas herramientas para comprender cómo interactúan esos circuitos de retroalimentación durante la toma de decisiones.

Temas

Te puede interesar