Descubrieron que el cerebro decide antes de lo pensado y podría cambiar el futuro de la IA

Para llegar a esta conclusión, el equipo analizó la actividad neuronal de ratones mientras recorrían un pasillo de realidad virtual y debían resolver distintas decisiones perceptivas. Allí detectaron que la corteza somatosensorial primaria, una de las primeras áreas que recibe información del entorno, mostraba señales vinculadas directamente con la decisión que iba a tomar el animal.

El descubrimiento desafía décadas de investigaciones sobre el funcionamiento cerebral y refuerza la idea de que la inteligencia biológica no trabaja de manera lineal, sino mediante un sistema de comunicación permanente entre múltiples regiones.

Los científicos consideran que comprender este mecanismo podría resultar clave para el desarrollo de nuevas arquitecturas de inteligencia artificial. A diferencia de los modelos actuales, que demandan enormes cantidades de energía para procesar información, el cerebro humano realiza tareas mucho más complejas con un consumo energético mínimo.

Por ese motivo, los investigadores creen que estudiar cómo la evolución perfeccionó estos mecanismos durante millones de años permitirá diseñar sistemas de IA más rápidos, eficientes y capaces de tomar decisiones de una manera más parecida a la inteligencia natural.

Si bien aclararon que el trabajo no representa un manual para construir una nueva inteligencia artificial, sí ofrece una base científica que podría orientar futuras investigaciones en ese campo.

El próximo paso del equipo será profundizar el análisis sobre el tiempo en que aparecen estas señales cerebrales y desarrollar nuevas herramientas para comprender cómo interactúan esos circuitos de retroalimentación durante la toma de decisiones.