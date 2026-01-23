Triunfazo de Cerúndolo para meterse en octavos del Abierto de Australia

Finalmente, el argentino protagonizó una buena recuperación en el tercer set que le permitió quedarse con una gran victoria ante un jugador de primer nivel como Rublev, pese a que no se encuentre en su mejor momento.

De esta manera, Cerúndolo consiguió la clasificación a los octavos de final del Abierto de Australia por primera vez en su carrera. En dicha instancia no la tendrá nada fácil, su oponente será el alemán y número 3 del mundo, Alexander Zverev, quien derrotó por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1 al británico Cameron Norrie (26°)

De todas maneras, será una buena oportunidad para Cerúndolo ya que Zverev, que fue finalista en la última edición de este Grand Slam, confesó en varias ocasiones que el juego del argentino lo hace sentir muy incómodo.