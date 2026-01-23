El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (18°) tuvo una muy buena actuación y superó en sets corridos al ruso Andrey Rublev (13°), para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia, que es el primer Grand Slam de la temporada.
Triunfazo de Cerúndolo para meterse en octavos del Abierto de Australia
El argentino superó en sets corridos al ruso Rublev. Cerúndolo, que consiguió una de las victorias más importantes de su carrera, se impuso por 6-3, 7-6(4) y 6-3, luego de 2 horas y 8 minutos de juego.