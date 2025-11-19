El piloto sanjuanino se presentará en el anteúltimo compromiso de TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde intentará sumar más puntos para el campeonato, que lo tiene puesto 12 en la Copa Shell V Power, última etapa del certamen. Martínez clasificó a esa instancia de definición de campeonato, pero los resultados no lo acompañaron para pelear por el título, aunque las posibilidades matemáticas las tiene en las últimas dos fechas.
Tobías Martínez viaja a La Plata para correr con la TC Pick Up
Este fin de semana se disputa la décima fecha de la categoría en el autódromo Roberto Mouras.