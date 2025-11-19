Tobías Martínez viaja a La Plata para correr con la TC Pick Up

El líder del certamen es Agustín Canapino, con 102.5 unidades, seguido por Mariano Werner con 92 y tercero se encuentra Juan José Ebarlín con 84.5.

Tobías saldrá a pista, con la Chevrolet S10 del Rus Med Team, el sábado a partir de las 9:19 horas con el primer entrenamiento, seguido por la tanda 2 desde las 11:00 (transmite DeporTV). La clasificación, que cerrará el día a las 16:48, tendrá transmisión de la TV Pública, DeporTV y Motorplay, y ordenará las grillas de las series del domingo, que se realizarán a partir de las 9:15 y 9.40 respectivamente. La carrera final, programada para 18 vueltas o 30 minutos como máximo, comenzará a las 14:20.