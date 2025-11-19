"
Un hombre intentó vender un arma en WhatsApp y terminó condenado

Un joven intentó vender un revólver .22 por WhatsApp y cayó en una operación encubierta. Fue detenido en Las Chacritas y recibió seis meses de prisión condicional.

o que parecía una venta rápida terminó en un serio problema judicial para un joven sanjuanino. Braian Gabriel Vega fue detenido luego de intentar comercializar un revólver calibre .22 a través de un grupo de WhatsApp, sin advertir que del otro lado estaban policías encubiertos.

El caso comenzó cuando efectivos de la Brigada Este detectaron en el grupo “Compra Venta Caballos” la publicación del arma, que tenía sus seis balas cargadas. Los investigadores se hicieron pasar por compradores, contactaron al vendedor y acordaron encontrarse en Las Chacritas el sábado pasado.

Vega llegó al lugar en un vehículo de Uber. Sin embargo, al descender fue inmediatamente abordado por los policías, quienes le exhibieron la orden de allanamiento, secuestro y detención. En el procedimiento se incautó el revólver y fue demorado también el conductor, Valenzuela, aunque quedó desvinculado rápidamente al confirmarse que no tenía participación en el hecho.

Vega, en cambio, quedó detenido y este martes enfrentó una audiencia ante el juez Mariano Carrera. El fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Genérica, le informó la imputación y comunicó que se había alcanzado un acuerdo de juicio abreviado.

Finalmente, el joven fue condenado a seis meses de prisión condicional por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

