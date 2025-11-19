o que parecía una venta rápida terminó en un serio problema judicial para un joven sanjuanino. Braian Gabriel Vega fue detenido luego de intentar comercializar un revólver calibre .22 a través de un grupo de WhatsApp, sin advertir que del otro lado estaban policías encubiertos.
Un hombre intentó vender un arma en WhatsApp y terminó condenado
Un joven intentó vender un revólver .22 por WhatsApp y cayó en una operación encubierta. Fue detenido en Las Chacritas y recibió seis meses de prisión condicional.