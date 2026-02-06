"
Lucha contra el cáncer, trabaja sin descanso y pide ayuda para tener un techo

Fabián Selva, jardinero sanjuanino, enfrenta un cáncer, fue desalojado y sigue trabajando pese a su estado de salud. Un video viral despertó una ola de solidaridad.

La historia de Fabián Selva, un jardinero sanjuanino con más de 30 años de oficio, conmovió en las últimas horas a cientos de vecinos tras la difusión de un video en redes sociales donde relata su dura realidad.

El material, publicado por Facundo Clavero en Instagram, rápidamente se viralizó y generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad. En él, Fabián cuenta cómo enfrenta una enfermedad oncológica mientras intenta sostenerse económicamente con trabajos de jardinería.

Luchar contra el cáncer y seguir trabajando

Conmovido, Fabián relató su situación: “Estoy luchando contra el cáncer. Me operaron hace seis meses, estoy con quimios. Tendría que estar en reposo, pero por la situación que estoy pasando no puedo, así que salgo a trabajar”.

Pese a las indicaciones médicas, continúa recorriendo barrios cortando pasto y realizando tareas de mantenimiento en jardines, impulsado por la necesidad de generar ingresos.

Sin casa propia y con alquiler a cuestas

Uno de los mayores problemas que enfrenta actualmente es la vivienda. Hace dos meses fue desalojado y hoy alquila en condiciones precarias.“Lo que más necesito ahora es una casa. Quien me pueda dar una ayuda, bienvenido sería”, expresó.

Fabián vive junto a su madre, una mujer mayor que padece artrosis y no puede trabajar. Ambos comparten una sola habitación y dependen de ingresos esporádicos y una pensión que no alcanza para cubrir los gastos básicos.

La situación de Fabián se agravó cuando intentó donar un riñón a su sobrino, de 22 años, que padece una enfermedad renal crónica. Durante los estudios médicos, los profesionales detectaron un cáncer en la vesícula y el hígado, lo que impidió continuar con la donación. Luego, otro intento familiar también fracasó por problemas de salud de una sobrina.

Actualmente, su sobrino continúa en lista de espera y realiza diálisis, mientras Fabián se recupera de una cirugía y atraviesa tratamientos de quimioterapia.

El apoyo de la comunidad

Tras difundirse su historia, decenas de sanjuaninos expresaron su respaldo. En redes lo describieron como “una gran persona”, “trabajador” y “ejemplo de lucha”. A pesar del cansancio y las dificultades físicas, Fabián sigue adelante: “Tengo que seguir trabajando”, repite, decidido a no bajar los brazos.

Cómo colaborar:

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de:

  • Alias: fabi.selva

  • Titular: Alfredo Fabián Selva

  • Teléfono: 2644597787

La familia solicita donaciones o propuestas laborales, con el sueño de poder acceder a una vivienda propia y atravesar este momento con mayor tranquilidad.

