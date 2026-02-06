Lucha contra el cáncer, trabaja sin descanso y pide ayuda para tener un techo

Conmovido, Fabián relató su situación: “Estoy luchando contra el cáncer. Me operaron hace seis meses, estoy con quimios. Tendría que estar en reposo, pero por la situación que estoy pasando no puedo, así que salgo a trabajar”.
Pese a las indicaciones médicas, continúa recorriendo barrios cortando pasto y realizando tareas de mantenimiento en jardines, impulsado por la necesidad de generar ingresos.
Sin casa propia y con alquiler a cuestas
Uno de los mayores problemas que enfrenta actualmente es la vivienda. Hace dos meses fue desalojado y hoy alquila en condiciones precarias.“Lo que más necesito ahora es una casa. Quien me pueda dar una ayuda, bienvenido sería”, expresó.
Fabián vive junto a su madre, una mujer mayor que padece artrosis y no puede trabajar. Ambos comparten una sola habitación y dependen de ingresos esporádicos y una pensión que no alcanza para cubrir los gastos básicos.
La situación de Fabián se agravó cuando intentó donar un riñón a su sobrino, de 22 años, que padece una enfermedad renal crónica. Durante los estudios médicos, los profesionales detectaron un cáncer en la vesícula y el hígado, lo que impidió continuar con la donación. Luego, otro intento familiar también fracasó por problemas de salud de una sobrina.
Actualmente, su sobrino continúa en lista de espera y realiza diálisis, mientras Fabián se recupera de una cirugía y atraviesa tratamientos de quimioterapia.
El apoyo de la comunidad
Tras difundirse su historia, decenas de sanjuaninos expresaron su respaldo. En redes lo describieron como “una gran persona”, “trabajador” y “ejemplo de lucha”. A pesar del cansancio y las dificultades físicas, Fabián sigue adelante: “Tengo que seguir trabajando”, repite, decidido a no bajar los brazos.
Cómo colaborar:
Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de:
La familia solicita donaciones o propuestas laborales, con el sueño de poder acceder a una vivienda propia y atravesar este momento con mayor tranquilidad.