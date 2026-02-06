Falta de obleas: qué reciben ahora los conductores tras la RTO

image

Desde los talleres remarcan que el certificado tiene plena validez legal y cumple la misma función que la oblea. Por ese motivo, recomiendan a los conductores llevar siempre la documentación dentro del vehículo, ya que es el único respaldo ante controles de tránsito.

En paralelo, el sector también atraviesa una baja en la cantidad de verificaciones realizadas. De acuerdo a los registros actuales, la actividad presenta una caída interanual de entre el 10% y el 15%, incluso en meses donde tradicionalmente aumenta la demanda por viajes y vacaciones.

image

Pese a este descenso, continúa habiendo movimiento de conductores que buscan regularizar su situación antes de salir a la ruta, lo que sostiene parcialmente la actividad en los talleres.

En cuanto a los valores vigentes, la RTO en San Juan tiene un costo de:

$30.000 para automóviles

$37.000 para camionetas

Desde el sector reconocen que el contexto económico también influye en la menor concurrencia.

Otro de los cambios recientes es la implementación de un sistema digital de turnos, que permite realizar el pago de manera anticipada. Esta modalidad agiliza el trámite y reduce considerablemente los tiempos de espera, ya que los conductores ingresan directamente al área de inspección sin pasar por instancias administrativas previas.

Según informaron, este sistema permite acortar hasta un 50% el tiempo total del procedimiento, optimizando el uso del espacio y del personal disponible.

image

Mientras continúa el faltante de obleas, los talleres insisten en la importancia de conservar el certificado plastificado y el informe técnico en buen estado, ya que son los únicos documentos válidos para demostrar el cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria.

La situación, por ahora, no tiene una solución inmediata y obliga a miles de conductores sanjuaninos a adaptarse a un nuevo esquema, en un trámite clave para la seguridad vial y la circulación en rutas y calles de la provincia.