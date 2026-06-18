De a cuatro, Suiza le ganó a Bosnia y quedó como líder del Grupo B

Bosnia sufrió además la expulsión del defensor Tarik Muharemovic, una situación que terminó condicionando sus posibilidades de reacción en el tramo final del partido.

Con un hombre más, Suiza aprovechó los espacios y volvió a golpear a los 44 minutos mediante otra aparición de Manzambi, una de las grandes figuras de la jornada. El volante completó una actuación sobresaliente con un doblete y un constante protagonismo en ataque.

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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5830KMt9te — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026

Cuando parecía que todo estaba definido, Ermin Mahmic descontó para Bosnia y Herzegovina a los 47 minutos, aunque la ilusión duró poco. En tiempo de descuento, el capitán Granit Xhaka convirtió de penal y selló el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Suiza quedó provisoriamente en lo más alto del Grupo B y espera el resultado del encuentro entre Canadá y Qatar, que cerrará la segunda fecha de la zona.

En la próxima jornada, los suizos enfrentarán a Canadá con la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Bosnia buscará recuperarse ante Qatar para mantener vivas sus chances en la Copa del Mundo.