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De a cuatro, Suiza le ganó a Bosnia y quedó como líder del Grupo B

Con un doblete de Johan Manzambi, el seleccionado suizo se impuso por 4-1 en Los Ángeles y dio un paso importante rumbo a la clasificación.

Suiza consiguió una victoria contundente este jueves al derrotar por 4-1 a Bosnia y Herzegovina en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. El equipo dirigido por Murat Yakin resolvió el partido en una segunda mitad demoledora y quedó como líder de su zona con cuatro puntos.

Durante gran parte del primer tiempo el encuentro fue parejo y con pocas situaciones claras. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el marcador permaneció en blanco hasta el descanso.

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La historia cambió por completo en el complemento. A los 28 minutos, el joven Johan Manzambi abrió el marcador para los suizos y comenzó a inclinar la balanza. Diez minutos después apareció Rubin Vargas para ampliar la ventaja y darle tranquilidad a su equipo.

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Bosnia sufrió además la expulsión del defensor Tarik Muharemovic, una situación que terminó condicionando sus posibilidades de reacción en el tramo final del partido.

Con un hombre más, Suiza aprovechó los espacios y volvió a golpear a los 44 minutos mediante otra aparición de Manzambi, una de las grandes figuras de la jornada. El volante completó una actuación sobresaliente con un doblete y un constante protagonismo en ataque.

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Cuando parecía que todo estaba definido, Ermin Mahmic descontó para Bosnia y Herzegovina a los 47 minutos, aunque la ilusión duró poco. En tiempo de descuento, el capitán Granit Xhaka convirtió de penal y selló el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Suiza quedó provisoriamente en lo más alto del Grupo B y espera el resultado del encuentro entre Canadá y Qatar, que cerrará la segunda fecha de la zona.

En la próxima jornada, los suizos enfrentarán a Canadá con la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Bosnia buscará recuperarse ante Qatar para mantener vivas sus chances en la Copa del Mundo.

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