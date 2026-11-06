Desamparados se consagró campeón del Clausura y ahora va por la Superfinal

A los 35 minutos del primer tiempo, Desamparados encontró la apertura. Una jugada por la banda izquierda terminó con un rebote dentro del área que le quedó a Ramírez. El delantero sacó un remate cruzado y venció al arquero para poner el 1-0.

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Cuando Minero intentaba acomodarse, el atacante puyutano volvió a aparecer.

Sobre los 46 minutos, Ramírez aprovechó una pelota suelta en el área y definió de zurda junto al palo. El doblete del Kiki dejó al equipo de Del Cero con una ventaja de dos goles antes del descanso.

En el complemento, Desamparados administró la diferencia y buscó controlar el ritmo del partido.

Minero movió el banco buscando dar vuelta la situación y adelantó sus líneas para intentar descontar, pero encontró dificultades para generar situaciones claras frente a una defensa que se mantuvo ordenada.

El conjunto minero acumuló jugadores en ataque y probó con centros y remates de media distancia, buscando meter el primero para intentar umplir el anhelo del empate.

Sin embargo, no logró convertir y Desamparados sostuvo la ventaja hasta el final.

El equipo puyutano se replegó cuando fue necesario y protegió el resultado.

Con el pitazo final, el Víbora celebró la conquista del Clausura ante su gente. El título tuvo un valor especial para el club, que volvió a ganar un campeonato oficial de la Liga Sanjuanina después de 1991.

La temporada todavía tendrá una definición más. Desamparados se volverá a enfrentar a Atlético Minero, que fue ganador del Apertura, en la Superfinal que se disputará el próximo miércoles a partido único.

Si el encuentro termina igualado en los 90 minutos, el campeón de la temporada se definirá desde el punto penal, sin ventaja deportiva para ninguno de los dos equipos.

La final también estuvo atravesada por incidentes en la tribuna de Desamparados. En el inicio del encuentro se registraron corridas entre sectores de la parcialidad, dejando clara la disputa en entre los propios.