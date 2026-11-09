"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Desamparados

Desamparados y Minero definen el título y ya se conocen los precios de las entradas

Desamparados y Minero jugarán este martes desde las 21:30 en el Bicentenario. La Liga Sanjuanina confirmó los precios de las entradas, el horario de apertura de las taquillas y los sectores para cada parcialidad.

Desamparados y Minero se enfrentarán este martes 10 de noviembre, desde las 21:30, en el Estadio San Juan del Bicentenario, por la Superfinal del fútbol sanjuanino. La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó los precios de las entradas, el horario de apertura de las taquillas y la distribución de las parcialidades para el partido que definirá al campeón.

El encuentro reunirá al ganador del Clausura y al campeón del Apertura. Desamparados llega después de vencer 2-0 a Minero en la final del Clausura, con dos goles de Cristian “Kiki” Ramírez, en el mismo escenario donde se disputará la definición.

Cuánto cuestan las entradas

Te puede interesar...

La Liga estableció los siguientes valores para el acceso al estadio:

  • Popular: $10.000

  • Platea: $15.000

  • Estacionamiento: $3.000

Las taquillas abrirán a las 20, en las inmediaciones del Bicentenario, tres horas y media antes del inicio del encuentro.

También quedó definida la distribución de los sectores para las dos parcialidades.

Los simpatizantes de Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Baja Norte. Los hinchas de Minero, en tanto, estarán ubicados en la Popular Sur y la Platea Baja Sur.

La Superfinal se jugará en el Bicentenario y tendrá como protagonistas a dos equipos que buscarán quedarse con el título de la temporada de la Liga Sanjuanina.

Temas

Te puede interesar