Desamparados y Minero se enfrentarán este martes 10 de noviembre, desde las 21:30, en el Estadio San Juan del Bicentenario, por la Superfinal del fútbol sanjuanino. La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó los precios de las entradas, el horario de apertura de las taquillas y la distribución de las parcialidades para el partido que definirá al campeón.
Desamparados y Minero definen el título y ya se conocen los precios de las entradas
Desamparados y Minero jugarán este martes desde las 21:30 en el Bicentenario. La Liga Sanjuanina confirmó los precios de las entradas, el horario de apertura de las taquillas y los sectores para cada parcialidad.