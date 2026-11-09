Desamparados y Minero definen el título y ya se conocen los precios de las entradas

La Liga estableció los siguientes valores para el acceso al estadio:

Popular: $10.000

Platea: $15.000

Estacionamiento: $3.000

Las taquillas abrirán a las 20, en las inmediaciones del Bicentenario, tres horas y media antes del inicio del encuentro.

También quedó definida la distribución de los sectores para las dos parcialidades.

Los simpatizantes de Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Baja Norte. Los hinchas de Minero, en tanto, estarán ubicados en la Popular Sur y la Platea Baja Sur.

La Superfinal se jugará en el Bicentenario y tendrá como protagonistas a dos equipos que buscarán quedarse con el título de la temporada de la Liga Sanjuanina.