Social y UVT siguen su lucha por la cima del Apertura

Social igualó la línea de UVT en la noche del viernes y esta semana puede dar el zarpazo. El Decano jugará este miércoles a las 21.30 como local de Aberastain y UVT visitará a Estudiantil. Los otros juegos del día serán: Olimpia vs. Sarmiento, Richet vs. Barrio Rivadavia y Bancaria S23 vs. Valenciano.

La fecha 15 del torneo se completará el viernes, también desde las 21.30, cuando se enfrenten: Huarpes vs. Hispano, Concepción vs. Caucetera, Colón vs. Bancaria, SEC vs. Lomas y Estudiantil S23 vs. Unión.