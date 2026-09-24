"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Scaloni

Sin Messi, Scaloni eligió a Cuti como capitán y probó una nueva dupla

El entrenador probó a Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el frente de ataque y también ensayó con Franco Mastantuono y Facundo Medina. La Selección se prepara para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La Selección argentina ya puso en marcha la preparación para una nueva etapa después del Mundial 2026. Con la despedida de Lionel Messi en el horizonte, Lionel Scaloni comenzó a mover piezas y dejó algunas señales en el entrenamiento de este miércoles.

Una de las principales novedades fue la decisión de probar a Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el ataque, una dupla que el entrenador utilizó durante el ensayo táctico de cara al próximo amistoso.

Scaloni también probó a Franco Mastantuono por el sector derecho del mediocampo y ubicó a Facundo Medina como lateral izquierdo, mientras que Nicolás Tagliafico no participó de la práctica de fútbol.

Te puede interesar...

El equipo que ensayó inicialmente estuvo integrado por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Cuti Romero, el nuevo capitán

La otra gran definición del nuevo ciclo llegó desde la conferencia de prensa. Scaloni confirmó que Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán de la Selección argentina tras el retiro de Messi.

El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota”, explicó el entrenador, quien también mencionó a Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez entre las alternativas para llevar la cinta.

“Cuti es el indicado”, remarcó Scaloni.

La designación marca uno de los primeros cambios concretos de la Selección después de la salida de Messi y abre una nueva etapa para un plantel que todavía conserva buena parte de la base que consiguió los últimos títulos.

La despedida de Messi ya tiene fecha

Mientras el equipo comienza a renovarse, también se acerca la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina. El último partido será el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.

Scaloni contó que ya habló con Messi sobre esa noche y reconoció la carga emocional que tendrá el encuentro. “Feliz de poder ser parte de eso y de poder disfrutar esa noche. Melancolía pura”, expresó.

Antes, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre, nuevamente en el Monumental.

Temas

Te puede interesar