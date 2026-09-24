Sin Messi, Scaloni eligió a Cuti como capitán y probó una nueva dupla

El equipo que ensayó inicialmente estuvo integrado por Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Cuti Romero, el nuevo capitán

La otra gran definición del nuevo ciclo llegó desde la conferencia de prensa. Scaloni confirmó que Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán de la Selección argentina tras el retiro de Messi.

“El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota”, explicó el entrenador, quien también mencionó a Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez entre las alternativas para llevar la cinta.

“Cuti es el indicado”, remarcó Scaloni.

La designación marca uno de los primeros cambios concretos de la Selección después de la salida de Messi y abre una nueva etapa para un plantel que todavía conserva buena parte de la base que consiguió los últimos títulos.

La despedida de Messi ya tiene fecha

Mientras el equipo comienza a renovarse, también se acerca la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina. El último partido será el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.

Scaloni contó que ya habló con Messi sobre esa noche y reconoció la carga emocional que tendrá el encuentro. “Feliz de poder ser parte de eso y de poder disfrutar esa noche. Melancolía pura”, expresó.

Antes, Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre, nuevamente en el Monumental.