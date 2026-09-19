En la previa a la fecha FIFA en la que la Selección Argentina jugará tres amistosos y despedirá nada menos que a Lionel Messi, Lionel Scaloni rompió el silencio y por primera vez se refirió a su continuidad en el cargo. "Lo intentaremos, estemos nosotros o no", dijo en diálogo con el canal asiático MiGu. Además, contó que le hubiese encantado dirigir al 10 cuando era más joven, se refirió al Mundial 2026 y habló sobre lo que viene: "A partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso", dijo respecto a la irrupción de nuevos jugadores.
Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección Argentina
Antes de su llegada al país para afrontar los amistosos de la fecha FIFA, Lionel Scaloni se refirió por primera vez a su futuro.