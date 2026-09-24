Un incendio de pastizales se salió de control y alcanzó casas en Santa Lucía

La emergencia provocó que los propios vecinos se sumaran al operativo para intentar frenar el avance del incendio.

A través de mensajes difundidos durante la tarde, residentes del sector solicitaron ayuda y pidieron que quienes pudieran acercarse lo hicieran con tanques de agua u otros elementos para colaborar con la contención de las llamas.

La situación fue especialmente complicada por la velocidad con la que se propagaba el fuego entre los pastizales secos.

En el lugar trabajan Bomberos, efectivos policiales y personal de la Municipalidad de Santa Lucía, concentrados en controlar los focos y evitar que las llamas alcancen nuevas propiedades.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas.

El incendio se produjo durante una jornada marcada por fuertes ráfagas de Zonda en San Juan. El viento favoreció la propagación de las llamas y generó cambios repentinos en la dirección del fuego, complicando las tareas de los equipos de emergencia.

A esto se sumaron las condiciones de extrema sequedad. Durante la tarde, la temperatura superó los 36°C y la humedad relativa llegó a valores extremadamente bajos, generando un escenario propicio para la rápida propagación de incendios de pastizales.

El humo también cubrió buena parte del sector y dificultó la visibilidad en medio del operativo.